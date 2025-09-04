Educação anuncia processo seletivo com salários de até R$ 4 mil em Artur Nogueira

Inscrições vão de 8 de setembro a 1º de outubro; edital contempla vagas para professores, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e outros cargos

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, anuncia a abertura do Processo Seletivo nº 02/2025, destinado à formação de cadastro reserva em diversos cargos da rede municipal de ensino. Os salários variam de R$ 1.737,08 a R$ 4.002,53, com jornadas de 20 a 44 horas semanais, conforme a função.

O edital contempla oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, incluindo cargos como cozinheira, motorista, agente de apoio escolar, agente de desenvolvimento infantil, auxiliar de departamento, secretário de escola, professores (PEB I e PEB II em diferentes modalidades), assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 8 de setembro e 1º de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto Nosso Rumo – onde também é possível conferir o edital na íntegra (www.nossorumo.org.br). A participação será validada mediante o pagamento da taxa de R$ 59,00.

De acordo com o edital, os candidatos serão avaliados por prova objetiva, prevista para o dia 2 de novembro de 2025. Para determinados cargos, haverá ainda análise de títulos.

O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da homologação, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).