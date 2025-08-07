Em agenda no Palácio dos Bandeirantes, primeira-dama do município oficializa adesão ao programa SuperAção SP

Encontro marcou o início da participação dos municípios no programa de superação da pobreza, fortalecendo a parceria entre Governo, prefeitos e primeiras-damas que, juntos, buscam ampliar o impacto na transformação social das comunidades.

A primeira-dama de Santo Antônio de Posse, Silvana Pinck Cortez esteve em agenda oficial no Palácio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira (6), em São Paulo, durante evento do Governo do Estado dedicado a adesão ao SuperAção SP, programa voltado à superação da pobreza e ao fortalecimento da inclusão produtiva nas regiões mais vulneráveis.

Em discurso, o governador Tarcísio de Freitas apresentou os pilares e as diretrizes do programa, que contará com um investimento inicial de R$ 110 milhões em cofinanciamento nesta primeira fase, abrangendo 49 municípios paulistas. Ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, e da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, o governador ressaltou a importância social do projeto.

“Mais do que um programa, é uma ponte para a dignidade. Vai entrar nas casas, caminhar lado a lado com as famílias, entender a jornada e ajudar a romper o ciclo da pobreza”, afirmou Tarcísio de Freitas.

No encontro, Cristiane Freitas destacou o papel estratégico das primeiras-damas municipais na mobilização social e no fortalecimento das redes de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade: “Sabemos que por trás de cada número existe uma família que precisa de oportunidades, que quer viver com dignidade e esperança. E vocês, primeiras-damas, são fundamentais para que essa transformação aconteça.”

A participação ativa das primeiras-damas será essencial para impulsionar a mobilização comunitária e a construção de soluções integradas, em colaboração com o Fundo Social e as equipes técnicas do Estado. O encontro também promoveu o intercâmbio entre os municípios, com o compartilhamento de experiências e boas práticas para a estruturação das políticas sociais locais.

“Fico muito feliz em ver Santo Antônio de Posse entre os municípios participantes. Acreditamos no poder da escuta, da presença e da ação direta junto às famílias, e o SuperAção SP chega como um importante reforço nesse cuidado. Nosso compromisso é com oportunidades reais e duradouras para quem mais precisa”, destacou Silvana Pinck Cortez, primeira-dama do município.

O SuperAção SP está organizado em duas trilhas de atendimento:

Trilha de Proteção Social: direcionada a famílias com barreiras severas à inclusão social;

Trilha de Superação da Pobreza: focada em famílias com perfil ativo para inserção no mercado de trabalho.

Ambas as trilhas preveem acompanhamento social por até dois anos, com diagnóstico individualizado, bonificações condicionadas ao cumprimento de metas e acesso facilitado a políticas públicas em áreas como saúde, educação, habitação e geração de renda. Os municípios também receberão suporte técnico, capacitações, ferramentas digitais e apoio à governança local para garantir a efetividade das ações.

A expectativa é que a primeira fase do programa seja implementada até 2026, beneficiando aproximadamente 105 mil famílias em todo o Estado de São Paulo.