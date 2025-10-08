Em feito histórico, Artur Nogueira ganhará novo hospital regional

Anúncio foi feito pelo prefeito Lucas Sia (PL) ao lado do empresário Grimaldo Reis; unidade funcionará no antigo Bom Samaritano e oferecerá atendimentos gratuitos de média e alta complexidade

Artur Nogueira dará um passo histórico na área da saúde com a implantação de um novo Hospital Regional de Média e Alta Complexidade, que funcionará no prédio do antigo Hospital Bom Samaritano.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (7) pelo prefeito Lucas Sia (PL), durante visita ao local ao lado do CEO do fundo Vanguard International Business Ltda, Grimaldo Reis, responsável pela aquisição e revitalização da estrutura.

O prédio, fechado desde 2021, será totalmente reformado e reaberto em abril de 2026, com atendimento público e gratuito. O projeto prevê uma estrutura moderna e completa, com atendimento 24 horas, centro cirúrgico, maternidade, UTI, exames de imagem, hemodiálise e oncologia, além de outras especialidades médicas.

A estimativa é de que a nova unidade – nomeada como Hospital Regional Norte – atenda mais de 200 mil pessoas da região, fortalecendo o sistema de saúde de Artur Nogueira e reduzindo o deslocamento de pacientes para centros mais distantes.

Segundo o prefeito Lucas Sia (PL), esses serviços visam suprir uma demanda importante, especialmente nos casos de tratamentos contínuos e de alta complexidade. O chefe do Executivo Municipal destacou a relevância do projeto e o significado dessa conquista para a população nogueirense.

“Esse é um momento de muita gratidão e orgulho. Depois de anos de espera, o hospital vai renascer como referência, ajudando pessoas que precisam de cirurgias, UTI, hemodiálise e tratamento de câncer. É um sonho que se torna realidade e que mostra que fizemos o correto. O tempo está mostrando os frutos do nosso trabalho. Essa conquista é de todos que acreditaram e confiaram nesse projeto. É um verdadeiro presente para Artur Nogueira”, afirmou.

NOVA DIREÇÃO E ATENDIMENTO REGIONAL

O imóvel foi adquirido pelo fundo Vanguard International Business Ltda, o mesmo que administra a Santa Casa Regional de Cosmópolis, instituição que há cinco anos mantém parceria com a Prefeitura de Artur Nogueira.

Portanto, o projeto de revitalização será realizado pelo fundo Vanguard e contempla uma renovação completa das instalações, com limpeza geral, reparos e atualização das redes elétrica, hidráulica e de esgoto, além do início das obras estruturais necessárias. Os equipamentos estão passando por inspeções técnicas e manutenção corretiva para garantir pleno funcionamento.

Com a retomada das atividades, o novo Hospital Regional Norte de Artur Nogueira integrará a rede de atendimento regional e atenderá não apenas a população nogueirense, mas também moradores de cidades vizinhas, fortalecendo o papel do município como polo de saúde na região.