Emoção e muitos gols marcam a abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Holambra

Uma verdadeira chuva de gols marcou a 1ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Holambra, realizada nos dias 6 e 7 de setembro. As partidas aconteceram no Estádio Municipal Zeno Capato e no Campo do bairro Alegre, reunindo jogadores, torcedores e famílias apaixonadas pelo esporte (confira abaixo os resultados).

Pela primeira vez a competição conta com duas séries: Ouro e Prata, cada uma com oito equipes. A Ouro reúne os oito melhores times da edição anterior, enquanto a Prata é composta pelas demais equipes que disputaram o campeonato no ano passado e pelos clubes que estreiam em 2025.

O regulamento prevê que os quatro primeiros colocados de cada série avancem para as semifinais. Ao final da temporada, os dois últimos da Série Ouro serão rebaixados para a Prata, enquanto os dois melhores classificados conquistarão o acesso para disputar a Ouro em 2026.

“Estamos muito felizes com o início do campeonato e com a grande participação da comunidade. O futebol amador tem um papel importante na integração entre os bairros e na promoção do esporte em nossa cidade. Temos certeza de que será uma competição emocionante, com muito talento e espírito esportivo em campo”, destacou Pedro Paoliello, diretor municipal de Esportes.

Neste fim de semana, a bola volta a rolar em mais uma rodada da competição (confira abaixo os dias, locais e horários dos jogos.)

Resultados da 1ª rodada:

Série Ouro

Vila Nova 3 x 0 União

Tamo Junto 1 x 1 Fênix

Grêmio Holambra 0 x 2 Imigrantes

Jack Flores 4 x 2 Los Hermanos

Série Prata

Guaicurus 0 x 1 Galunático FC

Figueirense 2 x 0 Joenville

Holan City 2 x 4 Galáticos

Brasiliense 3 x 1 Resenha 17

Confira os confrontos da 2ª rodada:

Série Ouro

Jack Flores x Vila Nova

Sábado, 13/9 – 14h15

Local: Clube Fazenda Ribeirão

Imigrantes x União

Sábado, 13/9 – 16h

Local: Clube Fazenda Ribeirão

Los Hermanos x Fênix

Domingo, 14/9 – 8h15

Local: CT Macabi Holambra – Palmeirinha

Tamo Junto x Grêmio Holambra

Domingo, 14/9 – 10h

Local: CT Macabi Holambra – Palmeirinha

Série Prata

Brasiliense x Figueirense

Sábado, 13/9 – 14h15

Local: Estádio Municipal Zeno Capato

Resenha 17 x Galunático FC

Sábado, 13/9 – 16h

Local: Estádio Municipal Zeno Capato

Galáticos x Joenville

Domingo, 14/9 – 8h15

Local: Estádio Municipal Zeno Capato

Guaicurus x Holan City

Domingo, 14/9 – 10h

Local: Estádio Municipal Zeno Capato