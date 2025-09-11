Emoção e muitos gols marcam a abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Holambra
Uma verdadeira chuva de gols marcou a 1ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Holambra, realizada nos dias 6 e 7 de setembro. As partidas aconteceram no Estádio Municipal Zeno Capato e no Campo do bairro Alegre, reunindo jogadores, torcedores e famílias apaixonadas pelo esporte (confira abaixo os resultados).
Pela primeira vez a competição conta com duas séries: Ouro e Prata, cada uma com oito equipes. A Ouro reúne os oito melhores times da edição anterior, enquanto a Prata é composta pelas demais equipes que disputaram o campeonato no ano passado e pelos clubes que estreiam em 2025.
O regulamento prevê que os quatro primeiros colocados de cada série avancem para as semifinais. Ao final da temporada, os dois últimos da Série Ouro serão rebaixados para a Prata, enquanto os dois melhores classificados conquistarão o acesso para disputar a Ouro em 2026.
“Estamos muito felizes com o início do campeonato e com a grande participação da comunidade. O futebol amador tem um papel importante na integração entre os bairros e na promoção do esporte em nossa cidade. Temos certeza de que será uma competição emocionante, com muito talento e espírito esportivo em campo”, destacou Pedro Paoliello, diretor municipal de Esportes.
Neste fim de semana, a bola volta a rolar em mais uma rodada da competição (confira abaixo os dias, locais e horários dos jogos.)
Resultados da 1ª rodada:
Série Ouro
Vila Nova 3 x 0 União
Tamo Junto 1 x 1 Fênix
Grêmio Holambra 0 x 2 Imigrantes
Jack Flores 4 x 2 Los Hermanos
Série Prata
Guaicurus 0 x 1 Galunático FC
Figueirense 2 x 0 Joenville
Holan City 2 x 4 Galáticos
Brasiliense 3 x 1 Resenha 17
Confira os confrontos da 2ª rodada:
Série Ouro
Jack Flores x Vila Nova
Sábado, 13/9 – 14h15
Local: Clube Fazenda Ribeirão
Imigrantes x União
Sábado, 13/9 – 16h
Local: Clube Fazenda Ribeirão
Los Hermanos x Fênix
Domingo, 14/9 – 8h15
Local: CT Macabi Holambra – Palmeirinha
Tamo Junto x Grêmio Holambra
Domingo, 14/9 – 10h
Local: CT Macabi Holambra – Palmeirinha
Série Prata
Brasiliense x Figueirense
Sábado, 13/9 – 14h15
Local: Estádio Municipal Zeno Capato
Resenha 17 x Galunático FC
Sábado, 13/9 – 16h
Local: Estádio Municipal Zeno Capato
Galáticos x Joenville
Domingo, 14/9 – 8h15
Local: Estádio Municipal Zeno Capato
Guaicurus x Holan City
Domingo, 14/9 – 10h
Local: Estádio Municipal Zeno Capato