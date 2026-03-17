Empresários vão aprender sobre remuneração e riscos trabalhistas: encontro na ACE dia 26

Inscrições são limitadas e terminam dia 24; gratuitas

No próximo dia 26 de março, a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) realiza, às 8 horas, mais uma edição do Grupo de Estudos de Legislação Empresarial, voltado exclusivamente aos associados da entidade. O encontro acontece na Sala de Treinamentos da ACE Holambra.

Com o tema “Remuneração variável e natureza salarial”, a apresentação será conduzida pelo advogado Alfredo J. Rossi, que abordará aspectos jurídicos relevantes relacionados ao pagamento de comissões, prêmios, bônus e outras formas de remuneração variável.

Durante o encontro, serão discutidos os critérios que podem atribuir natureza salarial a essas verbas, seus impactos sobre encargos e direitos trabalhistas, além dos riscos decorrentes de uma concessão inadequada. A proposta é orientar empresários e gestores na adoção de políticas remuneratórias mais seguras, estratégicas e alinhadas à legislação vigente.

Participe: inscreva-se até 24 de março, pelo WhatsApp da ACE: 9 9994-2711. Não há custo e as vagas são limitadas.

CONHEÇA O SERVIÇO

O Grupo de Estudos de Legislação Empresarial da ACE Holambra é um serviço oferecido mensalmente aos associados, promovendo um espaço de aprendizado e troca direta com especialistas. As reuniões têm duração de uma hora, com apresentação do tema e tempo voltado à interação, com perguntas e discussões entre os participantes e o palestrante. Os próprios associados contribuem na definição das pautas, conforme suas necessidades do dia a dia empresarial.

A participação é gratuita, com limite de uma vaga por empresa associada.

Se você é associado ACE, aproveite essa oportunidade para esclarecer dúvidas e fortalecer a gestão do seu negócio com mais segurança jurídica.

📲 Reserva de vaga e informações: (19) 9 9994-2711

📍 Rota dos Imigrantes, 485 – salas 5 e 6 da Galeria Hulshof – Holambra/SP