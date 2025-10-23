Encantar o Cliente: O Desafio de um Novo Tempo

Você já percebeu que quanto mais se fala em encantar o cliente, mais difícil essa tarefa se torna?

Seguindo a teoria da seleção natural, os clientes estão cada dia mais exigentes, sensíveis e buscando dominar o assunto sobre o produto que desejam adquirir. Observando por esse lado, existem algumas tarefas que toda empresa pode realizar, como ter o seu cliente como prioridade, satisfazendo suas necessidades e resolvendo seus problemas.

Isso significa que estamos vivendo em uma época em que as empresas devem descer do pedestal para se aproximarem do seu cliente, abandonando o antigo marketing tradicional e fazendo com que o cliente se identifique com a marca. É chegada a hora de adotar novas maneiras de atrair seus clientes, focando não só no dinheiro, mas sim, em ganhar sua atenção através da confiança e uma boa experiência.

A receita de sucesso para sua empresa é muito simples e não requer investimentos milionários, apenas: muita força de vontade; valores bem definidos e gostar de trabalhar com pessoas. Confira algumas das dicas que poderão te auxiliar durante a jornada:

– Cuide, para que a primeira impressão de seu cliente seja boa, buscando fazer com que ele vivencie uma experiência incrível com sua empresa;

– Faça com que o seu consumidor seja seu amigo, pois amigos dão mais importância à satisfação do que ao dinheiro. O bom vendedor não é o que faz o cliente sair da loja com muitas sacolas nas mãos, mas, sim, o que consegue fazer com que o cliente volte com um sorriso rosto e faça visitas frequentes;

– Crie um diferencial e capriche nos detalhes. Encantar é surpreender, e os detalhes são uma das melhores maneiras para isso;

Os consumidores, de uma forma geral, têm expectativas altas em receber um bom atendimento, pois eles estão se tornando autossuficientes, não exatamente porque eles queiram, mas porque eles não confiam nas empresas. É muito importante conquistar a confiança de seus clientes novamente, fazendo que eles sintam segurança em todas as etapas de compra, pois as vozes deles vêm se tornando cada vez mais forte ao expressar sua insatisfação com produtos, os serviços e o mau atendimento, principalmente na internet. Hoje, o WhatsApp é a ferramenta digital que mais consegue reter o seu cliente, use e abuse dessa ferramenta.

Outro ponto muito importante para estar atento, é no momento em que o cliente faz uma reclamação. Sabia, que quando isso ocorre, ele não está apenas desabafando ou tentando resolver um problema, ele está dando uma oportunidade de ouro, para que você, empresário (a), possa mudar a percepção que as pessoas têm de uma marca.

Empresário (a), gestor (a) ou consultores (as) sempre estão focados em tarefas macro e muitas vezes, costumam não dar tanta importância aos detalhes. Mas se há alguém que se importa com os detalhes, esse alguém é o cliente. Além disso, fazer o que eles não esperam é uma ótima oportunidade para atraí-los. Quando o assunto são os detalhes, a relevância é a palavra-chave.

Boa semana e fiquem com Deus!