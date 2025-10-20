ENCONTRO ANUAL DE CARROS ANTIGOS DE JAGUARIÚNA ACONTECE NESTE FIM DE SEMANA

Jaguariúna sedia neste fim de semana, dias 25 e 26 de outubro, mais uma edição do Encontro Anual de Carros Antigos. O evento conta com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e vai acontecer das 14h às 22h, no sábado, e das 9h às 18h, no domingo, no gramado do Centro Cultural, com entrada gratuita ao público.

O tradicional evento atrai amantes de relíquias automotivas da região e de todo o Estado. As inscrições para expor os veículos podem ser feitas no link www.ygs.com.br/antigosnoparque. A organização pede aos expositores uma doação de 2 kg de alimentos não perecíveis que serão doados a entidades após o evento. Podem participar automóveis com 30 anos de fabricação ou mais.

No sábado (25), a programação inclui uma carreata pelas ruas de Jaguariúna, às 17h, que terá saída e chegada no Centro Cultural. Logo em seguida, às 19h, o público poderá curtir o show sertanejo da banda Made in Roça.

No domingo (26), a exposição terá início às 8h e contará com apresentação da Orquestra Violeiros do Jaguary, às 9h, e o show da banda GoupUp, às 12h.

Também haverá praça de alimentação, espaço kids, feira de artesanato e o tradicional mercado de pulgas, que reúne peças automotivas, relíquias e artigos de época.

SERVIÇO:

Encontro Anual de Carros Antigos – Jaguariúna

Data: 25 e 26/10 (sábado e domingo)

Horário: sábado, das 14h às 22h e domingo, das 9h às 18h

Local: Centro Cultural de Jaguariúna

