Encontro Anual de Carros Antigos reúne mais de 500 raridades neste domingo em Jaguariúna

Evento gratuito acontece no Centro Cultural e conta com exposição de veículos, shows musicais, feira de artesanato e praça de alimentação

O Encontro Anual de Carros Antigos acontece neste domingo, dia 26 de outubro, em Jaguariúna, e promete encantar os apaixonados por veículos clássicos. O evento será realizado no Centro Cultural da cidade, das 8h às 16h, com entrada gratuita.

A edição deste ano reúne mais de 500 carros raros com aproximadamente 30 anos de fabricação, vindos de mais de 60 cidades de todo o Brasil. A exposição traz desde modelos clássicos nacionais até veículos importados que marcaram época, preservando a memória do antigomobilismo e a paixão por automóveis históricos.

O encontro é organizado pelo grupo “Antigos no Parque” e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Além dos carros expostos, o público poderá aproveitar uma programação artística diversificada. No domingo, a Orquestra “Violeiros do Jaguary” se apresenta às 9h, seguida pela banda de pop/rock “GoupUp”, às 11h30.

Como parte da programação, no sábado (25), a cidade também recebe um “esquenta” com carreata de veículos antigos pelas ruas de Jaguariúna, com saída e chegada no Centro Cultural, às 17h. Após a carreata, haverá show sertanejo com a banda “Made in Roça”, também no local.

Durante os dois dias de evento, o público poderá aproveitar praça de alimentação, espaço kids, feira de artesanato local e o tradicional mercado de pulgas, que oferece peças automotivas, relíquias e artigos de época. O evento é pet friendly, tornando-se uma opção de lazer completa para toda a família.