Encontro dia 30 na ACE discute vantagens e cuidados com contrato de trabalho

Inscrições abertas; associados ACE podem participar de grupo exclusivo de estudos empresariais

Flexibilidade na contratação, redução de custos fixos e maior controle sobre a força de trabalho. Esses são alguns dos benefícios que têm despertado o interesse de empresários em relação ao contrato de trabalho intermitente. Mas, junto com as oportunidades, surgem também dúvidas jurídicas importantes que precisam ser esclarecidas para garantir segurança e conformidade legal.

Para orientar seus associados sobre o tema, a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) promove, no dia 30 de outubro, às 8 horas, no Auditório da entidade, mais uma edição do Grupo de Estudos de Legislação Empresarial. O tema de outubro será “Contrato de Trabalho Intermitente: Aspectos importantes para as empresas”, apresentação conduzida pelo advogado Alfredo Ferreira.

O contrato de trabalho intermitente, regulamentado pela Reforma Trabalhista de 2017, permite que empresas contratem profissionais para atuar de forma não contínua, remunerando apenas pelas horas efetivamente trabalhadas. Essa modalidade pode ser especialmente vantajosa para negócios com demanda sazonal ou variável, ajudando a otimizar recursos e ajustar equipes conforme a necessidade real da operação, afirma o advogado.

Segundo a gerente da ACE Holambra, Suzi Celegatti, o grupo de estudos tem cumprido um papel importante de apoio e orientação aos empresários:“O Grupo de Estudos tem ajudado as empresas a compreender como lidar, na rotina, com questões legais dos meios fiscais, tributários ou trabalhistas. É uma forma que a Associação Comercial encontrou de apoiar os negócios associados”, afirma.

Já o advogado Alfredo Ferreira reforça que dominar a legislação é essencial para uma gestão eficiente e segura.“Compreender as regras, obrigações e vantagens desse regime é essencial para tomar decisões estratégicas e garantir conformidade legal”, destaca.

Durante o encontro, os participantes terão acesso a informações práticas sobre direitos trabalhistas aplicáveis, convocações, períodos de inatividade, rescisão e cuidados para evitar passivos trabalhistas — garantindo assim uma aplicação correta e vantajosa do modelo intermitente.

O Grupo de Estudos de Legislação Empresarial é realizado mensalmente pela ACE Holambra, sempre com advogados especializados, sem qualquer custo aos associados. A atividade integra as ações voltadas ao fortalecimento dos negócios local.

📅 Data: 30 de outubro de 2025

🕗 Horário: 8h

📍 Local: Auditório ACE Holambra

👥 Público: exclusivo para empresas/empreendedores associados à ACE Holambra