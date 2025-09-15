Endurance Brasil: Pedro Queirolo e David Muffato prontos para o desafio da rodada dupla em Mogi Guaçu

Embalados por pódio na última etapa, dupla da TMG Racing aposta em desempenho sólido em busca de vitórias e pontos importantes para o campeonato.

O Endurance Brasil chega ao Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), entre os dias 19 e 21 de setembro, para uma rodada dupla que reunirá a 5ª e a 6ª etapas da temporada 2025, com três horas de provas em cada uma delas. Entre os protagonistas da categoria P1 estará Pedro Queirolo e David Muffato, que competem pelo time TMG Racing a bordo do protótipo AJR #35.

Na última etapa, disputada em Cascavel (PR), os pilotos conquistaram um importante 2º lugar, resultado que reforça a confiança para buscar vitórias e pontos valiosos nesta reta decisiva do campeonato.

Pedro Queirolo destacou a preparação intensa da equipe. “Aproveitamos o intervalo entre Cascavel e Velocitta para fazer uma boa revisão no carro. A TMG trabalhou duro para deixar nosso AJR o mais confiável possível, já que será uma rodada dupla, uma das mais importantes do campeonato. Faltou um pouco de sorte no início da temporada, mas agora é força total. Nossa meta é somar o máximo de pontos e chegar à última etapa brigando pelo título”, disse.

O piloto também reforçou o desafio estratégico que o fim de semana exige. “Teremos apenas três jogos de pneus para as duas corridas, o que vai exigir cuidado e inteligência. O Velocitta é um circuito muito técnico, que cobra concentração e preparo. Vamos administrar o equipamento e atacar nos momentos certos para buscar a vitória”, o piloto paulistano.

David Muffato ressaltou o histórico positivo no traçado paulista e a importância de trabalhar em prol da campanha de Queirolo. “Já ganhamos corridas no Velocitta, já fizemos pole, é uma pista em que sempre andamos bem. O mais importante é sair de lá com o máximo de pontos possíveis e colocar o Pedro em posição de brigar ainda mais forte pelo campeonato”, destaca o piloto natural de Cascavel (PR) e que atualmente reside em Itajaí (SC).

“Nosso foco é ter o carro muito bem equilibrado para as duas provas, administrar os pneus e manter um ritmo consistente. Não penso em tempo de volta ou pole, mas em estratégia e regularidade para ajudar na disputa pelo título”, concluiu.

Pedro Queirolo e David Muffato contam com o patrícinio de Slon Seguros, Hipercap, Connectors, ELF, Aiwa, Muffatão e HiperCap.