Enflor e Garden Fair agitaram o mercado de flores, decoração e paisagismo em julho

“Planejando um novo negócio com flores”, “Paisagismo na Construção Sustentável” e “Desafios tecnológicos e suas inovações em Paisagismo” são alguns dos temas que devem instigar os participantes dos Congressos Enflor e Garden Fair

Neste mês de julho, o mercado brasileiro de flores, plantas, acessórios para decoração de festas e ambientes, paisagismo e jardinagem teve um grande encontro marcado para fomentar a profissionalização do setor, discutir tendências, conhecer novidades e investir em capacitação e troca de experiências. Foi durante a 30ª edição do ENFLOR – Encontro Nacional de Floristas, Atacadistas e Empresas de Acessórios e a 18ª GARDEN FAIR – Feira de Tecnologia em Jardinagem e Paisagismo, que aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de julho, no Parque da Expoflora, em Holambra (SP), e recebeu em média 17 mil profissionais da floricultura, decoração e paisagismo.

Entre as muitas atrações que o evento reservava aos visitantes, destaque para as oportunidades de capacitação oferecidas nos três dias do evento, durante o Congresso e o Workshop Enflor e o Congresso Garden Fair. As palestras e eventos do Enflor aconteceram sempre no período da manhã e as palestras da Garden Fair, no período da tarde, permitindo aos profissionais que atuam nas duas áreas a oportunidade de participar dos dois congressos e do wokshop. Além das palestras, o Congresso Garden Fair ofereceu, na parte da manhã, visitas guiadas ao Bloemenpark (dia 16) e ao Ceaflor (dia 17).

veja aqui algumas fotos do evento:

para ver todas as fotos do evento clique aqui:

https://www.ihit.bio/showseeventos