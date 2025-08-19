ENGRA E CORINGÃO SÃO SEMIFINALISTAS DA TAÇA OURO NO AMADORZÃO

Engra e Coringão garantiram presença nas semifinais da Taça Ouro do Campeonato Amador de Futebol – Amadorzão 2025 -, promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Jaguariúna, e aguardam seus adversários. Já Beira Rio e Audaz estão rebaixados para a Taça Prata na próxima temporada. Confira os últimos resultados, classificação e próximos jogos:

Campo do Azulão – Sábado

Fantasma do Morro 0 x 1 Engra e Audaz x Vila São José (não realizado)

Campo do Azulão – Domingo

Peralta 2 x 2 Aliança e Coringão 2 x 0 Beira Rio

CLASSIFICAÇÃO TAÇA OURO

1º – Engra………………………..19 pg (classificado semifinal)

2º – Coringão…………………… 16 pg (classificado semifinal)

3º – Peralta……………………….15 pg (classificado quartas)

4º – Aliança……………………….13 pg (classificado quartas)

5º- Fantasma do Morro…….7 pg (classificado quartas)

6º – Vila São José…………… 4 pg (classificado quartas)

7º – Beira Rio…………………..4 pg (rebaixado)

8º – Audaz………………………..0 pg (rebaixado)

Quartas de Final

Peralta x Vila São José e Aliança x Fantasma do Morro

Esses confrontos serão realizados em partida única e os vencedores avançam para a fase semifinal. Dia e horários serão definidos e pelo regulamento não há vantagem de empate. Caso haja igualdade no tempo normal, a decisão será por disputa de pênaltis.