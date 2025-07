Equipe Charlie da GCM registra duas ocorrências de tráfico de drogas em Santo Antônio de Posse no mesmo dia

Ações aconteceram nos bairros Bela Vista I e II nesta quarta-feira (17) e resultaram na prisão de dois homens e na apreensão de uma adolescente; diversas porções de entorpecentes foram encontradas

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Equipe Charlie, registrou nesta quinta-feira, dia 17 de julho, duas ocorrências distintas de tráfico de drogas, uma pela manhã e outra no período da tarde, ambas no município.

A primeira ação ocorreu às 10h30 no bairro Bela Vista I. Durante patrulhamento, a equipe visualizou um indivíduo com uma sacola suspeita dentro de sua residência. Ao notar a presença das viaturas, o suspeito K. tentou fugir e arremessou a sacola sobre o telhado, mas foi detido em seguida. No interior da sacola foram encontrados 86 pinos de cocaína, 32 pedras de crack, 12 unidades de K2, 37 porções de maconha, 3 porções de maconha colombiana, 4 unidades de Dry, anotações de venda de entorpecentes e R$99,70 em dinheiro.

Durante a ação, também foi localizada no local uma adolescente de 16 anos, companheira do autor. Outras porções de entorpecentes foram apreendidas no quintal da residência. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A adolescente foi apreendida por ato infracional, e o homem permanece à disposição da Justiça.

A segunda ocorrência foi registrada às 16h10 no bairro Bela Vista II. Em patrulhamento preventivo, os agentes observaram um indivíduo segurando uma sacola de supermercado em frente a um local conhecido por ser ponto de tráfico. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito J.F.S. tentou fugir, mas foi abordado em seguida.

Dentro da sacola, os agentes encontraram 18 porções de maconha, 15 pedras de crack, 4 pinos de cocaína e R$22,00 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado para atendimento médico de praxe e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

As ocorrências foram atendidas pelas equipes da VTRs 019, 020 e 021, compostas pelos GCMs:

Inspetor Pereira

Inspetor Alves

3º CL Cortez

3º CL Guimarães

3º CL Mendes

3º CL Cintra

3º CL Gallani

O trabalho da GCM reafirma o compromisso da corporação com o combate ao tráfico de drogas e a promoção da segurança pública em Santo Antônio de Posse.