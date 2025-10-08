Equipe da SSM intensifica limpeza de bueiros e ação reforça prevenção contra alagamentos

A Secretaria de Serviços Municipais (SSM) intensificou os serviços de limpeza em bocas de lobo e bueiros em diferentes bairros do município. O objetivo da ação é melhorar o escoamento da água da chuva e reduzir os riscos de alagamentos, especialmente em dia com maior volume de precipitação.

Nesta quarta-feira, dia 8 de outubro, o trabalho de limpeza dos bueiros foi iniciado em ruas do Jardim Santa Terezinha. As Ruas Mário Jacinto, Benedito Franco Maldonado e Honorina Franco da Rocha receberam a visita dos servidores, que atuaram para a desobstrução dos bueiros.

As equipes estão atuando na retirada de resíduos, folhas, terra e materiais que obstruem o fluxo das galerias pluviais. Além de prevenir alagamentos, a limpeza também contribui para a preservação ambiental, evitando que o lixo acumulado seja arrastado para rios e córregos.

“O cronograma de limpeza é contínuo e prioriza os pontos mais críticos, identificados por meio de vistorias técnicas e também a partir de solicitações feitas pela população. Esse é um trabalho essencial para manter a cidade protegida e preparada”, explicou o secretário de Serviços Municipais, Fábio Fileti Luduvirge.

A Prefeitura reforça a importância da colaboração da comunidade: o descarte irregular de lixo nas ruas é uma das principais causas de entupimento das bocas de lobo. Manter a cidade limpa é um dever coletivo e ajuda a prevenir problemas durante os períodos de chuva intensa.

“O trabalho está sendo feito com o caminhão hidrojato, que remove resíduos e libera o fluxo da água nas redes de drenagem. Com a previsão de chuva, nos próximos dias, a ação tem como objetivo prevenir alagamentos e garantir o bom escoamento da água da chuva”, ressaltou.

Solicitações de limpeza em locais específicos podem ser feitas pelo telefone 19-3811-7030.