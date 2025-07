Equipes de base de Artur Nogueira vencem na Copa ADR de Futebol

Times Sub-15 e Sub-17 superaram Serra Negra fora de casa

As equipes Sub-15 e Sub-17 de futebol de campo de Artur Nogueira saíram vitoriosas em confrontos realizados em Serra Negra, no sábado (26), válidos pela Copa ADR.

O Sub-15 venceu por 2 a 0, enquanto o Sub-17 triunfou por 3 a 1. Os resultados confirmam o bom momento da base nogueirense nas competições regionais.

“Estamos colhendo os frutos de um trabalho contínuo com as categorias de base. As vitórias são importantes, mas o mais valioso é o desenvolvimento dos nossos jovens”, afirma o diretor de Esporte, Paulo Henrique de Souza.

As partidas tiveram o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira