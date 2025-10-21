Equipes de vôlei de Amparo se destacam na Copa Itatiba em duas categorias

Time feminino sub-15 conquista o vice-campeonato e equipe masculina sub-21 avança às quartas de final da competição

A cidade de Amparo segue se destacando no cenário regional do voleibol. No último domingo, dia 19 de outubro, a equipe sub-15 feminina da Secretaria de Esporte e Juventude conquistou o vice-campeonato da Copa Itatiba, após uma campanha consistente e dedicada. Na final, as atletas enfrentaram Bragança Paulista e, apesar da derrota por 2 sets a 0, demonstraram grande evolução ao longo do torneio.

“Mesmo com o resultado, as meninas fizeram uma campanha incrível, vencendo vários jogos na fase de grupos e mostrando muita dedicação e espírito de equipe”, destacou a técnica Alessandra Oliveira, que comanda os treinamentos da equipe no Centro Esportivo do Jardim Figueira.

Segundo a técnica, o grupo é formado por atletas jovens, que já demonstram talento e potencial para crescer dentro da modalidade. O foco agora é nos preparativos para a próxima temporada, com o objetivo de alcançar resultados ainda mais expressivos.

Paralelamente, o time masculino sub-21 de Amparo também vem fazendo uma excelente campanha na Copa Itatiba e acaba de garantir vaga nas quartas de final da competição. A próxima partida será contra Paulínia, em Amparo, com data e horário a serem definidos pela organização.

“O time vem mostrando muita evolução, união e garra. A cada jogo, os atletas reforçam o espírito de equipe e o compromisso com o crescimento do vôlei amparense. Seguimos firmes, com foco total rumo à semifinal”, ressaltou Alessandra.

Os interessados em mais informações sobre os treinos podem procurar a equipe técnica no Bolão, no Jardim Camandocaia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.