Escola de Holambra é selecionada para a terceira fase do projeto Eptv na Escola

A turma do 9º ano B da Escola Municipal Parque dos Ipês, em Holambra, foi selecionada para a terceira fase do projeto EPTV na Escola da região de Campinas.

Sob orientação da professora de Língua Portuguesa Priscila Rodolfo Mazotti, os alunos desenvolveram uma iniciativa com foco na produção de sabão ecológico a partir da reutilização do óleo de cozinha utilizado na unidade. O objetivo é evitar o descarte inadequado do resíduo, reduzindo a poluição e utilizando o produto na limpeza do ambiente escolar.

O tema desta edição do programa é “Mudanças Climáticas: como pequenas atitudes podem reduzir os impactos ambientais?” e na primeira etapa, os estudantes foram desafiados a apresentar ideias que pudessem contribuir para a redução dos impactos ambientais. Na segunda fase, os 20 trabalhos selecionados de toda a região defenderam suas propostas em diferentes formatos. A opção escolhida por Holambra foi um vídeo, em que os estudantes mostram o passo a passo da produção do sabão feito com o óleo de cozinha.

Com a classificação anunciada esta semana, os alunos de Holambra agora seguem para a última fase, que consiste na elaboração de uma redação sobre o tema.

O diretor municipal de Educação, Henrique Mazotti, destacou a importância da participação dos alunos e professores na iniciativa. “Essa conquista demonstra o empenho da equipe escolar e reforça a importância de investir em projetos que incentivem a criatividade, a pesquisa e a reflexão sobre temas relevantes”, afirmou.

O projeto EPTV na Escola acontece de maio a dezembro e tem como objetivo promover a integração entre os estudantes e estimular o debate sobre assuntos atuais.