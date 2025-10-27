Escola do Parlamento de Amparo recebe o Selo APEL 2025

A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Amparo foi certificada pela Associação Paulista das Escolas do Legislativo com o Selo Apel 2025, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em prol da educação legislativa e cidadã.

A entrega do certificado aconteceu dia 17, durante o 16º Encontro da Apel, quando o diretor executivo da Escola de Amparo, Carlos Alves, esteve presente na Câmara de Campinas. “Em dois anos foram desenvolvidos cursos aos vereadores, organizada uma Olimpíada da Cidadania com as escolas, enfim, nosso esforço foi reconhecido e continuaremos nossos trabalhos com excelência”, avaliou.

O presidente da Câmara, vereador Fernando Garcia (MDB), parabenizou a dedicação da equipe responsável. “Promover a educação política, consolidar a educação legislativa e aproximar o Legislativo da comunidade é um trabalho contínuo e muito gratificante. Esse Selo Apel mostra que estamos no caminho certo. Parabéns a todos!”

O vereador Rafael Mendes (PT), integrante da Coordenação Pedagogia e de Projetos da Escola do Parlamento, reforçou que a formação de cidadãos preparados muda uma comunidade. “Eles aprendem a importância de ter o compromisso com a democracia, com os acontecimentos da sua cidade e do seu país. O Selo Apel mostra que a Câmara de Amparo está atenta a essa formação”.

As próximas atividades da Escola do Parlamento de Amparo são a 1ª Olimpíada da Cidadania (com a final programada para o dia 29 de outubro) e o workshop Acessibilidade e Inclusão, no dia 19 de novembro. Acesse o site camaraamparo.sp.gov.br e veja mais informações.