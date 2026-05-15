Escoteiros arrecadam 2 toneladas de alimentos e 649 litros de produtos de limpeza para entidades de Mogi Mirim

Campanha realizada entre março e abril contou com o apoio da rede de supermercados Zeferino e beneficiou seis instituições de Mogi Mirim.

Uma campanha que transformou solidariedade em alimento

Ao longo dos meses de março e abril de 2026, o Grupo Escoteiro Encanto das Matas 197-SP, sediado em Mogi Mirim (SP), promoveu uma ampla campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza destinados a entidades assistenciais da cidade. O resultado superou as expectativas: foram arrecadados 2.060 quilos de alimentos não perecíveis e impressionantes 649 litros de produtos de limpeza e higiene — um volume que traduz, em números, o espírito de serviço que move o escotismo.

A iniciativa contou com a participação fundamental da Rede de Supermercados Zeferino, que disponibilizou carrinhos de doação em cinco de suas unidades durante toda a campanha. Em um gesto de generosidade especial, os estabelecimentos abriram suas portas para que os escoteiros realizassem um plantão de arrecadação presencial no fim de semana do dia 11 de abril, mobilizando clientes e colaboradores em torno da causa.

Registros da arrecadação

Agradecimento especial à Rede Zeferino

O G.E. Encanto das Matas 197-SP registra seu profundo agradecimento às equipes e à direção das cinco unidades participantes, sem as quais a campanha não teria alcançado tal resultado:

✦ Spasso Sabores Padre Roque

✦ Spasso Sabores Av. Brasil

✦ Cubatão Vila Bianchi

✦ Cubatão Vila Dias

✦ Cubatão Tucura

A parceria com o comércio local é um exemplo de como a comunidade pode se unir em prol do bem comum — princípio que está no coração do Movimento Escoteiro.

Doações entregues a seis entidades de Mogi Mirim

Todo o material arrecadado foi encaminhado às seguintes instituições assistenciais da cidade, que atendem crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade social:

✦ Casa Santo Antônio

✦ Equipotência

✦ Lar Emanoel

✦ Lar Vicentinos

✦ ABTEM — Associação Beneficente José Teixeira Machado

✦ Associação Julia Gardinali Bazuco (CEFEC)

“Servir ao próximo é um dos valores mais fundamentais do escotismo. Cada quilo de alimento e cada litro de produto doado representa o compromisso dos nossos jovens e voluntários com a comunidade em que vivem”, destacam os líderes do grupo.

Registros das entregas às entidades

O Movimento Escoteiro: formando cidadãos há mais de um século

Fundado em 1907 pelo britânico Robert Baden-Powell, o Movimento Escoteiro é hoje um dos maiores movimentos de educação não-formal do mundo, presente em mais de 170 países e com mais de 57 milhões de membros. No Brasil, a União dos Escoteiros do Brasil (UEB) conta com mais de 70 mil escoteiros ativos, distribuídos em grupos espalhados por todo o território nacional.

O escotismo tem como proposta central o desenvolvimento integral de crianças e jovens — em caráter, cidadania, saúde e habilidades —, por meio de um método educativo baseado em atividades ao ar livre, aprendizado pela prática, vida em equipe e serviço à comunidade. O lema escoteiro, “Sempre Alerta”, traduz a postura de prontidão, responsabilidade e serviço que se espera de cada membro.

Em Mogi Mirim, o G.E. Encanto das Matas 197-SP representa essa tradição com orgulho, promovendo atividades que aliam aventura, educação ambiental e ação social — como demonstra esta campanha de arrecadação.

Faça parte: o grupo está aberto à comunidade

O G.E. Encanto das Matas 197-SP recebe crianças e jovens a partir de 6 anos e meio de idade, além de adultos voluntários que queiram contribuir com sua dedicação e experiência. As atividades acontecem todos os sábados, das 13h30 às 17h, na sede do grupo, localizada na Rua Sete de Setembro, 844 — Aterrado, Mogi Mirim (SP).

O escotismo é uma experiência transformadora que vai muito além dos finais de semana: é uma escola de vida que prepara os jovens para os desafios do mundo, cultivando valores como honra, responsabilidade, amizade e amor à natureza. A comunidade de Mogi Mirim está convidada a conhecer e fazer parte desse movimento.