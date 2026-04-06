Escritor de Cosmópolis lança livro que retrata a vida no interior

Obra de Jonas Lucio reúne contos que valorizam a simplicidade, os laços humanos e a cultura do interior

O escritor e palestrante Jonas Lucio, morador de Cosmópolis, lançou sua mais nova obra literária intitulada “Contos de Um Lugarejo: O Lugar Onde Eu Moro é Lindo”. Publicado em fevereiro de 2026 pela Editora Viseu, o livro apresenta uma coletânea de histórias que destacam a beleza e a simplicidade da vida no interior.

Esta é a segunda obra do autor, que já havia se destacado com o livro “Histórias e Estórias de um Cidadão Comum, A vida requer coragem”. No novo trabalho, Jonas Lucio conduz o leitor por narrativas envolventes, com personagens marcantes e cenários que remetem ao cotidiano de pequenas comunidades.

Entre os personagens, estão figuras como Seu Joaquim, dono de uma venda cheia de histórias, o Dr. Osasco, Dona Claudete e suas flores, e o Espanhol com sua viola, compondo um retrato sensível e humano da vida interiorana.

Formado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e estudante de Psicologia, o autor une conhecimento acadêmico à sensibilidade na construção de suas histórias. Além da carreira literária, ele também atua como palestrante e mantém um podcast voltado à reflexão e ao desenvolvimento pessoal.

Sinopse

Em “Contos de Um Lugarejo: O Lugar Onde Eu Moro é Lindo”, o autor convida o leitor a mergulhar em histórias que retratam a essência da vida no interior, onde a simplicidade se mistura à profundidade das relações humanas.

A obra apresenta personagens que representam o cotidiano de uma comunidade, explorando sentimentos, memórias e experiências que transformam o simples em algo significativo. Cada conto propõe uma reflexão sobre a vida, os vínculos e a beleza encontrada nos detalhes do dia a dia.

Mais do que uma coletânea de histórias, o livro é um convite para desacelerar e valorizar as pequenas coisas, destacando a riqueza cultural e emocional presente no interior do Brasil.

Natural de Pedreira, Jonas Lucio atualmente reside em Cosmópolis e carrega em sua trajetória pessoal e profissional experiências que influenciam diretamente sua escrita, marcada pela sensibilidade e profundidade.

A obra já está disponível em formato digital nas principais plataformas, e a versão física deve ser lançada em breve, com eventos programados na região.

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