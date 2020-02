Espaço Garagem abre vagas para Cursos de Iniciação Teatral

Matrículas poderão ser feitas entre 4 e 20 de fevereiro, aulas começam em março

O Espaço Garagem – Arte e Cultura, localizado na região central de Itapira, abre na próxima terça-feira (4) o prazo para as matrículas da Oficina de Iniciação Teatral. As adesões poderão ser feitas até o dia 20 de fevereiro.

As turmas são para faixas etárias de 4 a 6 e 7 a 10 anos (modalidade infantil), 11 a 13 (adolescente) e a partir de 14 anos (adulto). As novidades da temporada 2020 dos cursos do Espaço Garagem é a abertura de vagas para a primeira infância no curso infantil – 4 a 6 anos – e também para turmas acima de 50 anos na modalidade dos adultos.

As aulas começam em março e os dias e horários variam de acordo com cada turma. A taxa de inscrição custa R$ 35,00 e as mensalidades também variam entre R$ 50,00 e R$ 60,00. Haverá concessão de bolsas integrais para 10% das vagas. Neste caso, os interessados devem manter contato diretamente com o Espaço Garagem para obter detalhes sobre o processo de seleção. Vale lembrar ainda que durante o prazo de matrícula, o Espaço Garagem estará aberto de segunda a quinta-feira, das 19h00 às 22h00, para atendimento aos interessados.

De acordo com um dos responsáveis pelo espaço e membro da Cia Talagadá, Valner Cintra, as atividades propõem o primeiro contato do aluno com o universo do teatro, proporcionando conhecimento, criatividade, diversão e afetividade, além de aos poucos inserir questões mais complexas da arte, como estética, linguagem, associação de teoria e prática e construção de uma obra artística, por exemplo.

“Nossas oficinas têm como objetivo dar continuidade ao processo de formação de público aqui em Itapira, bem como formar novos artistas. É uma atividade que, de algum modo, também fomenta a arte de uma forma geral, democratizando e falando sobre a importância de outras linguagens artísticas”, comenta.

O local é mantido pela Cia Talagadá – Teatro de Formas Animadas e as atividades contam com o patrocínio das empresas Jorsa Embalagens, Indústrias Pegorari, MP Hospitalar e Supermercados Antonelli por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo).

O Espaço Garagem fica na Rua Sete de Setembro, 162, no Centro. O contato pode ser feito pelos telefones (19) 3843-6799 ou 9.9253-4881 (WhatsApp). Mais informações também na página oficial no Facebook (www.facebook.com/espacogaragemartecultura) ou via e-mail projetogaragemitapira@gmail.com.