Espaços organizados contribuem para uma mente mais saudável e produtiva

(Créditos: SeventyFour / iStock)

Saiba como arrumação e limpeza impactam o bem-estar, o sono e a rotina diáriaPenteadeira

organizada ou quarto bagunçado? O espaço que se vive influencia diretamente na mente, no sono, nas emoções e até mesmo na produtividade. Além da estética, a bagunça e a sujeira constante podem acarretar em transtornos e comprometer a qualidade de vida como um todo.

Esse impacto é sério e muito estudado. Uma análise publicada no jornal Personality and Social Psychology Bulletin destacou que as mulheres que viviam em ambientes bagunçados apresentaram sintomas significativos de depressão, além de se sentirem cansadas o tempo todo.

Apesar desse recorte específico de gênero, o impacto mental afeta a todos. Um estudo do Journal of Environmental Psychology destaca que um local desorganizado leva a problemas com a memória, acarreta hábitos alimentares ruins, ansiedade, além do desenvolvimento de transtornos significativos de humor.

O impacto da bagunça na saúde é tão significativo que, para ilustrar a perda de produtividade que ela pode causar, o neurocientista comportamental da Universidade McGill, em Montreal, Daniel Levitin, propõe que cada pessoa faça o seguinte cálculo: “pegue seu salário anual, multiplique-o por 5%, e você poderá medir quanto a desorganização pode estar lhe custando”.

A principal causa para esses sintomas está relacionada com o hormônio cortisol, responsável pela resposta do corpo ao estresse. Ele atua como um regulador do humor, da motivação e até do medo, e, quando está desregulado, pode afetar negativamente diversas partes do corpo, causando questões emocionais e de saúde, como hipertensão e diabetes.

Ou seja, para manter uma mente equilibrada, o ideal é que se viva em um ambiente arrumado. Além da melhora dos sintomas mentais, há também benefícios que incluem administração do tempo, otimizando a rotina, diminuição do estresse e até mesmo melhora do sono e das relações pessoais.

Organização e bem-estar

A relação entre organização e bem-estar pode ser sentida na prática, tanto na mente quanto no corpo. Menos exaustão, aumento da qualidade de vida e melhora na produtividade tanto no escritório quanto em casa podem ser sentidas assim que a arrumação é feita.

Há ainda uma relação direta com a otimização e o gerenciamento do tempo. Quando o espaço fica arrumado, se torna muito mais fácil viver naquele ambiente, sem preocupação ou perda de tempo encontrando itens.

O corpo também é impactado positivamente quando há limpeza no ambiente. Quando as casas estão arrumadas e limpas, de modo geral, as pessoas tendem a ser mais ativas, justamente pela melhora na administração do tempo, permitindo incluir práticas de atividades físicas na rotina.

Isto é, há uma ligação direta entre ter uma vida confortável e conviver em um espaço limpo e bem organizado.

Por onde começar a organização?

Apesar de parecer difícil, arrumar e manter a casa bem organizada pode ser mais simples do que parece, desde que os moradores colaborem e façam pequenas ações no dia a dia que garantam a manutenção daquele espaço.

A motivação é o primeiro passo. Quando se entende que esse tipo de ambiente torna o dia a dia mais difícil, tende a ser mais fácil sair do looping de desordem. Em casos nos quais não há essa força de vontade, é aconselhável pedir ajuda de amigos e familiares ou mesmo buscar orientação profissional.

Quando a casa está muito bagunçada e com sujeira, o ideal é começar fazendo uma faxina completa e descartando aquilo que não será mais utilizado, pois isso facilitará a manutenção no dia a dia.

Esse processo pode ser feito de muitas maneiras: separando tudo por categorias, descartando itens velhos, papéis inúteis, documentação vencida, doando roupas e objetos pessoais, entre outras.

O importante é manter em casa aquilo que ainda faz sentido, seja útil e, principalmente, tenha um espaço adequado para ser armazenado, evitando que fique jogado.

Como manter tudo limpo?

Depois que o primeiro passo é dado, quando os itens que não são utilizados são descartados e a limpeza é feita, deixar tudo organizado se torna mais fácil.

Para ajudar nesse processo, é recomendável fazer uma agenda, em que todos os integrantes da casa recebem funções para a manutenção do espaço no dia a dia. Seja tirar poeira dos móveis, varrer o chão, organizar cosméticos da penteadeira ou limpar o banheiro, o ideal é evitar ao máximo que a sujeira se acumule novamente.

Além disso, a organização diária também é fundamental. Evitar deixar itens espalhados, mesmo que pequenos, facilita para que no futuro a bagunça não fique acumulada.

Esses passos permitem que, além dos benefícios mentais, momentos de relaxamento possam ser vividos com maior intensidade e frequência, como um banho mais demorado, aproveitar um final de semana no sofá, ou mesmo em relação a se arrumar, em que ter uma penteadeira organizada pode transformar a rotina de cuidados pessoais.