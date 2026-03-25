ESPETÁCULO ‘A PAIXÃO DE CRISTO’ COMEÇA NESTA QUINTA-FEIRA NA FAZENDA DA BARRA

A estreia do espetáculo “A Paixão de Cristo” de Jaguariúna será nesta quinta-feira, dia 26 de março. As apresentações continuam na sexta-feira e no sábado, dias 27 e 28. Neste ano, o evento ganha um novo cenário: pela primeira vez, a encenação será realizada na Fazenda da Barra, trazendo uma proposta renovada para uma das atrações culturais mais esperadas do calendário do município.

As sessões começam às 19h30, com abertura dos portões a partir das 18h30. A entrada é gratuita e aberta a toda a população.

A montagem reúne mais de 250 artistas de Jaguariúna e região, incluindo membros da comunidade e alunos da Escola das Artes de Jaguariúna. O tradicional espetáculo envolve atores, bailarinos, músicos e equipe técnica em uma grande produção coletiva, destacando os talentos locais e fortalecendo a cultura da cidade.

Serviço

Espetáculo: “A Paixão de Cristo”

Datas: 26, 27 e 28 de março (quinta, sexta e sábado)

Horário: 19h30

Abertura dos portões: 18h30

Local: Fazenda da Barra – Jaguariúna

Entrada: Gratuita