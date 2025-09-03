Espetáculo “Dragão Vermelho” estreia em Campinas

Uma comédia fantástica para toda a família se apresenta em Campinas neste dia 03 de setembro

Em setembro de 2025, o espetáculo Dragão Vermelho, de Tato Villanueva, Caio Stolai (Circo Poeira) e Eu.Circ Produção e Difusão Cultural, chega a Campinas, no dia 3 de setembro, para sua última apresentação dentro do circuito estadual – até o momento. A montagem já percorreu outros municípios de São Paulo com sessões gratuitas voltadas a escolas públicas, comunidades e instituições em regiões periféricas, e encerra a circulação na cidade com o mesmo propósito: ampliar o acesso a produções cênicas de qualidade e fomentar o diálogo artístico em diferentes territórios.

Misturando circo, teatro, música e bonecos, a montagem narra a jornada de Samiel, um herói improvável que precisa enfrentar desafios impossíveis para derrotar um imperador tirano e resgatar a e instaurar a democracia e liberdade de seu povo. Entre trapalhadas e descobertas, ele cruza com criaturas mágicas e enfrenta o temido dragão. O que começa como uma luta, se transforma em uma jornada de autoconhecimento.

O dragão é um ser da mitologia universal, representado em diferentes culturas ao redor do mundo. Simboliza o imaginativo, o magnânimo, afortunado poderoso, e que, por sua força, também pode provocar uma catástrofe, motivo pelo qual ele é tanto admirado como temido.

Com direção, dramaturgia e atuação de Tato Villanueva e Caio Stolai, o espetáculo combina comicidade física, canto lírico e improvisação, envolvendo a plateia em situações interativas e surpreendentes. O humor se entrelaça com a fantasia e a poesia, criando uma experiência que diverte crianças e adultos ao mesmo tempo em que provoca reflexões sobre o poder, o medo e a possibilidade de transformação.

Entre os destaques da encenação está o aparecimento do Dragão Vermelho em 3 tamanhos: um pequeno, que provoca ternura e curiosidade; um voador, que provoca surpresa e admiração; e a máscara do dragão chinês, que atrai o público e revela a fusão de Samiel com o dragão no auge de sua jornada de autoconhecimento. Também destacam-se: o imperador-boneco, híbrido entre humano e objeto, que representa a face cruel e caricata da tirania; e o pequeno Samiel, boneco e companheiro de nosso herói que o encontra antes do desafio mais difícil, que é o encontro com o dragão. Esses elementos dialogam diretamente com a proposta estética da obra: unir comicidade, fantasia e impacto visual.

Créditos: divulgação

A cenografia é apresentada como um quadro. O trabalho artístico sobre os tecidos de algodão são como obras de arte em grande escala, brindando a obra com cenas de beleza visual. O uso de tecidos em degradê e iluminação versátil, permite que um mesmo espaço se transforme em uma floresta sombria, um palácio ou uma montanha, reforçando o caráter lúdico e acessível da montagem. O desenho visual, aliado à música e à fisicalidade dos intérpretes, cria uma atmosfera que transita entre o épico e o cômico.

Além das apresentações, o projeto Dragão Vermelho, realizado através do ProAC (Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo), irá promover oficinas gratuitas de criação cênica para artistas locais e de construção de bonecos para pais e filhos, incentivando tanto a formação artística quanto a participação comunitária. A proposta é estimular novas narrativas, despertar o interesse pelo teatro e oferecer ferramentas criativas que ultrapassem os limites da sala de espetáculo.

O projeto conta ainda com a produção de um pôster-livreto ilustrado em formato de quadrinhos, para que o espectador possa levar consigo uma lembrança da história, dos personagens e do universo fantástico da obra. Esse material busca prolongar a experiência artística e criar novos pontos de contato entre público e espetáculo.

Dragão Vermelho reafirma, assim, a potência da união de Eu.Circ Produção e Difusão Cultural, Tato Villanueva e Caio Stolai, para a construção de um espetáculo inspirado na tradição do teatro de bonecos, da comicidade e da experimentação contemporânea, propondo uma obra que diverte, encanta e convida a refletir.

FICHA TÉCNICA

Idealização – Tato Villanueva e Eu.Circ Produção e Difusão Cultural

Direção, dramaturgia e atuação – Tato Villanueva e Caio Stolai

Direção de atuação – Ricardo Puccetti

Direção de manipulação, desenho e realização de bonecos –

João da Silva Araújo

Assistente de direção – Silvia Brunello

Direção de arte e cenografia – Maria Villanueva e Camila Bardehle Ruiz

Desenho de luz – Sylvie Laila

Produção musical – Cauê Sampaio

Composição musical – Santiago Blomberg

Identidade visual – Luca Fernandes

Assistente de produção – Ana Felipe

Direção de produção – Marina Ferreira

Produção – Eu.Circ Produção e Difusão Cultural

SERVIÇO

Campinas – SP

Data: 03 de setembro

Horário: 14h30

Local: CEU Florence

Endereço: Rua Lasar Segal, 110 – Jardim Florence

Entrada franca