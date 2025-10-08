Espetáculo “O Coelho Engenheiro” se apresenta no Ponto de Cultura Sia Santa, em Campinas no próximo dia 12

Com entrada gratuita e acessibilidade comunicacional, o espaço conta também com acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência

Dia 12, domingo, às 15 horas, o Ponto de Cultura Sia Santa, em Campinas, apresenta o espetáculo ‘O Coelho Engenheiro’. A entrada é gratuita e aberta ao público. Vale destacar que o espaço tem acessibilidade arquitetônica para receber pessoas com deficiência..

O Coelho Engenheiro recebeu o Prêmio Narizinho em 1986 e segue encantando o público como o verdadeiro clássico da dramaturgia brasileira que é. Em Campinas, inaugurou a Praça de Eventos do Shopping Parque Dom Pedro e o Projeto Leia Brasil Petrobrás.

Inspirado na fábula “A Onça e o Bode”, do folclore brasileiro, o espetáculo musical é indicado para crianças de 04 a 10 anos e se apresenta em um cenário repleto de beleza e figurinos bem cuidados, direto de uma clareira, no meio da floresta. A trilha sonora, especialmente composta para esta montagem, compõe a obra trazendo diversão, consciência social e ambiental. A produção integra o Programa “A Escola Vai Ao Teatro”, que percorre o país desde 1973, com apresentações no horário escolar e atende cerca de 3 mil escolas brasileiras.

A proposta do Ponto de Cultura Teatro Escola Sia Santa visa, por meio da arte, fortalecer vínculos comunitários, promover o diálogo entre gerações e fomentar o protagonismo cultural em diversos segmentos da sociedade. Acompanhe a programação nas redes @teatrosiasanta e participe!

Esse projeto é uma realização do Ponto de Cultura Teatro Sia Santa, contemplado no edital PNAB 006/2024 – Cultura Viva e conta com o apoio cultural da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas. O projeto propõe uma intensa programação cultural e formativa, com atividades voltadas para diversos públicos e faixas etárias, democratizando o acesso à arte e à cultura. Ao longo do período de realização, o público poderá participar de: 08 apresentações de teatro infantil para público espontâneo; 02 apresentações para o público jovem e adulto público espontâneo; 06 apresentações de teatro infantil para escolas; 02 apresentações para alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos); 02 apresentações de teatro juvenil para Escolas; 02 edições do Teatro Aberto para escolas; 02 oficinas de vivência teatral para educadores; 02 oficinas de férias voltadas para crianças e jovens; · 12 encontros com idosos, com foco em arte e convivência; 01 oficina de elaboração e gestão de projetos culturais.

SIA SANTA

A Companhia de Teatro Sia Santa é uma associação cooperativista dirigida por Crispim Júnior e Jorge Fantini, com um quadro social de mais de 30 artistas cooperados. Com um teatro próprio e infraestrutura para oficinas e outras frentes de trabalho no setor cultural, a Sia Santa está no mercado há mais de 52 anos tendo produzido mais de 60 espetáculos, para todas as idades. Entre títulos e honrarias, recebeu o prêmio APCA, Troféu Imprensa, Prêmio APTC, Mambembe, Aluízio Magalhães, entre outros. Em 1993 foi reconhecida como Órgão de Utilidade Pública pela Lei Municipal 7523/93. A SIA SANTA mantém em cartaz um Repertório com 19 espetáculos, sendo: 9 infantis, 6 corporativos, 2 juvenil-adulto, 1 auto de natal e 1 show infantil. É um verdadeiro “festival de teatro para todas as idades e gostos”. A Sia Santa também cria, produz, desenvolve e instala projetos de ambientação cenográfica para eventos, além de criar e produzir teledramaturgia sob encomenda.

SERVIÇO

O Coelho Engenheiro

Dia: 12/10/2025 (domingo) | Horário: 15h | Ingressos: Gratuito

Local: Ponto de Cultura Sia Santa | R. Sebastião Paulino dos Santos, 32 – Parque Santa Bárbara – Campinas/SP

Duração: 50 min | Indicação etária: Livre

Acessibilidade arquitetônica: SIM

Acessibilidade comunicacional: LIBRAS e Audiodescrição

Informações: agenda@siasanta.art.br ou (19) 97413-7320

Sinopse

Composto por um casal de coelhos paulistas, uma onça pantaneira, um bode mineiro, e ainda, um pato gaúcho e um macaco nordestino, o enredo permeia a dificuldade dos animais em encontrarem um lugar para morar e conflitos da vida em comunidade. Os bonecos pássaros, borboletas, flores, e outros componentes do cenário, se movimentam levando magia e encantamento ao público. A cena do ‘desafio caipira’ entre a Onça e o Bode conquista a platéia inteira.

Ficha Técnica

Texto: Jurandir Pereira | Adaptação e direção: Crispim Júnior | Cenografia: José Roveratto | Figurinos: Hugo Marinelli | Trilha sonora original: Albano Sales e Gláucia Telles | Adereços e bonecos: Marco Laporte | Supervisão artística: Jorge Fantini | Preparação de elenco: Priscila Martins | Elenco: Adamys Susan, Bete Bastos, Darcy Rodriguez, Jasmine Alves, Lucas Matheus, Lucas Siqueira, Priscila Martins, Pedro França, Vitor Olivéro, Wanderley Francisco, Adriana Souza, Rose Braga, Silvio Leme, Nilson Garcia, Jorge Fantini, Valéria Rachel, Veridiana Arena e Helen Mistura | Equipe de apoio na base: Michele Batista e Dayana Souza.