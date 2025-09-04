Espetáculo “O Gato de Botas” se apresenta dia 07 de setembro no Ponto de Cultura Sia Santa, em Campinas.

Com entrada gratuita e acessibilidade comunicacional, o espaço conta também com acessibilidade arquitetônica para pessoas com deficiência

Dia 07, domingo, às 15 horas, o Ponto de Cultura Sia Santa, em Campinas apresenta o espetáculo ‘O Gato de Botas’. A entrada é gratuita e aberta ao público. Vale destacar que o espaço tem acessibilidade arquitetônica para receber pessoas com deficiência..

Uma produção bem cuidada com efeitos especiais, requinte e beleza plástica dão encantamento ao espetáculo O Gato de Botas, inspirado no conto original francês. A trilha sonora, especialmente composta para esta montagem, compõe a obra trazendo ação, alegria, emoção e aventura. O efeito especial, no Castelo, onde a bruxa se transforma em Leão, e depois em Rato, traz magia ao espetáculo. O Gato de Botas já foi visto por mais de 500 mil espectadores em quase todo o Brasil, e em alguns países do Mercosul. A produção é indicada para crianças de 4 a 10 anos e integra o Programa “A Escola Vai Ao Teatro”, que percorre o país desde 1973, com apresentações no horário escolar e atende cerca de 3 mil escolas brasileiras.

A proposta do Ponto de Cultura Teatro Escola Sia Santa visa, por meio da arte, fortalecer vínculos comunitários, promover o diálogo entre gerações e fomentar o protagonismo cultural em diversos segmentos da sociedade. Acompanhe a programação nas redes @teatrosiasanta e participe!

Esse projeto é uma realização do Ponto de Cultura Teatro Sia Santa, contemplado no edital PNAB 006/2024 – Cultura Viva e conta com o apoio cultural da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas. O projeto propõe uma intensa programação cultural e formativa, com atividades voltadas para diversos públicos e faixas etárias, democratizando o acesso à arte e à cultura. Ao longo do período de realização, o público poderá participar de: 08 apresentações de teatro infantil para público espontâneo; 02 apresentações para o público jovem e adulto público espontâneo; 06 apresentações de teatro infantil para escolas; 02 apresentações para alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos); 02 apresentações de teatro juvenil para Escolas; 02 edições do Teatro Aberto para escolas; 02 oficinas de vivência teatral para educadores; 02 oficinas de férias voltadas para crianças e jovens; · 12 encontros com idosos, com foco em arte e convivência; 01 oficina de elaboração e gestão de projetos culturais.

SIA SANTA

A Companhia de Teatro Sia Santa é uma associação cooperativista dirigida por Crispim Júnior e Jorge Fantini, com um quadro social de mais de 30 artistas cooperados. Com um teatro próprio e infraestrutura para oficinas e outras frentes de trabalho no setor cultural, a Sia Santa está no mercado há mais de 52 anos tendo produzido mais de 60 espetáculos, para todas as idades. Entre títulos e honrarias, recebeu o prêmio APCA, Troféu Imprensa, Prêmio APTC, Mambembe, Aluízio Magalhães, entre outros. Em 1993 foi reconhecida como Órgão de Utilidade Pública pela Lei Municipal 7523/93. A SIA SANTA mantém em cartaz um Repertório com 19 espetáculos, sendo: 9 infantis, 6 corporativos, 2 juvenil-adulto, 1 auto de natal e 1 show infantil. É um verdadeiro “festival de teatro para todas as idades e gostos”. A Sia Santa também cria, produz, desenvolve e instala projetos de ambientação cenográfica para eventos, além de criar e produzir teledramaturgia sob encomenda.

SERVIÇO

O Gato de Botas

Dia: 07/09 (domingo) | Horário: 15h

Local: Ponto de Cultura Sia Santa | R. Sebastião Paulino dos Santos, 32 – Parque Santa Bárbara – Campinas/SP

Duração: 50 min | Indicação etária: Livre | Ingressos: Gratuito

Acessibilidade arquitetônica: SIM

Informações: agenda@siasanta.art.br ou (19) 97413-7320

Sinopse

Uma carruagem real puxada por um cavalo, o salão do castelo, um velho moinho e a magistral interpretação dos 6 atores, dão o tom altamente profissional e bem humorado ao clássico. Um gato muito esperto consegue transformar seu pobre amo, no grande Marquês de Carabás, ajudando-o a recuperar as suas terras e o Castelo que a Bruxa lhe havia tomado. Com astúcia, o gato enfrenta a perigosa bruxa, desafiando-a a transformar-se em Leão e depois num pequenino Rato. A estória termina no casamento do Marquês de Carabás com a linda Princesa Catarina.

Ficha Técnica

Adaptação de Direção: Crispim Júnior | Cenografia: José Roveratto | Figurinos: Hugo Marinelli | Trilha Sonora Original: Albano Sales | Direção de Arte: Manoel Neto | Bonecos e Adereços: Marco Laporte | Supervisão Artística: Jorge Fantini | Preparação Elenco: Priscila Martins e Aline Wolf | Direção de Arte: Manoel Neto | Equipe de Realização (artistas e técnicos em escala de revezamento): Adamys Susan, Bete Bastos, Darcy Rodriguez, Jasmine Alves, Lucas Matheus, Priscila Martins, Pedro França, Vitor Olivéro, Daniel Lorenzo, Vinicius Seká e Wanderley Francisco. E ainda eventualmente: Adriana Souza, Edson Lozano, Kaê Payão, Rose Braga, Silvio Leme, Marcos Martins, Nilson Garcia, Ricardo Peregrino, Valéria Rachel, Veridiana Arena e Helen Mistura | Equipe de apoio na base: Michele Batista e Dayane Souza.