Esquenta Stock leva música e máquinas da velocidade ao Parque dos Ingás nesta quinta

Mogi Guaçu se reencontra com a velocidade nesta quinta-feira, dia 25 de setembro, em evento gratuito que levará as máquinas da Stock Car, maior e mais importante categoria do automobilismo brasileiro, ao Parque dos Ingás. O evento, em sua terceira edição, visa aproximar o público de equipes e pilotos em um verdadeiro “esquenta” para a 7ª etapa do campeonato, que acontece entre os dias 27 e 28 de setembro no Autódromo Velocitta.

O Esquenta Stock acontece a partir das 17 horas, com entrada gratuita, e contará com show ao vivo da banda Rota do Som, sorteio de ingressos para a corrida, presença de pilotos de renome nacional e internacional, sessão de autógrafos e interações entre os carros e as pessoas presentes – incluindo a experiência de troca de pneus com participação popular.

“Essa iniciativa é resultado de uma parceria entre a Stock Car e o município, que sedia esse ano três etapas da categoria no Velocitta. A ideia é trazer quem gosta de automobilismo para mais perto desse grande espetáculo”, explica o secretário municipal de Turismo, Antonio Henrique Corsi. “O Esquenta é um evento pioneiro, lançado em Mogi Guaçu há alguns anos e que oferece uma oportunidade única a quem é apaixonado pelo esporte”.

Serviço:

Esquenta Stock

Hoje, 25 de setembro, às 17h

Local: Parque dos Ingás

Entrada Gratuita

Atrações:

Show de Rota do Som

Sorteio de Ingressos

Presença de Carros e Pilotos

Atividades com o público