Estão abertas as inscrições para a Caminhada pela Paz em Amparo

Iniciativa acontecerá no dia 17 de agosto e espera reunir mais de 5 mil pessoas na cidade

São Paulo, 31 de julho de 2025 – No dia 17 de agosto, Amparo sediará mais uma edição do ‘Movimento Você e a Paz’. O evento contará com a tradicional Caminhada pela Paz, um momento simbólico e inspirador de união e esperança. A participação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas de 17/07 a 08/08 (ou até durarem as vagas) pelo site www.ypeunidospelapaz.com.br ou, presencialmente, nos locais credenciados*.

Nesse ano, todas a atividades ocorrerão no mesmo dia, iniciando com a Caminhada pela Paz, que abre o evento às 9h e reúne milhares de participantes de Amparo e região. A programação deste ano contará com diversas atrações para toda a família voltadas à saúde, meio ambiente e solidariedade; e homenageia o legado de Divaldo Pereira Franco, fundador do movimento e referência na promoção da cultura de paz. O ‘Movimento Você e a Paz’ representa um chamado para celebração da paz, com o propósito de engajar a população, incentivando a reflexão, a ampliação da consciência coletiva e a transformação de comportamentos que moldam a sociedade em que vivemos.

Inspirados pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16, que visa promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a Ypê soma esforços nessa iniciativa com a comunidade de Amparo e região. “Juntos, assumimos a responsabilidade social de inspirar para transformar o presente e o futuro, contribuindo para uma sociedade mais consciente e solidária. A proposta do evento é promover uma reflexão profunda quanto à necessidade de renovação dos sentimentos e mudanças nos comportamentos, além disso, seguimos trabalhando pela continuidade do legado deixado pelo fundador desse movimento, Divaldo Franco” explica Mariana Nunes, membro da Comissão Organizadora do evento.

O Movimento Você e a Paz em Amparo, edição 2025, é uma realização e patrocínio da Ypê com o apoio da Mansão do Caminho e Prefeitura Municipal de Amparo.

Todos estão convidados a fazer parte desse movimento!

A Ypê reforça anualmente o compromisso com as pessoas e com a construção de um mundo melhor, por meio da paz. Centenas de colaboradores da companhia se voluntariam e contribuem para escrever a história das edições do Movimento Você e a Paz em Amparo (SP). Nesse ano, além da tradicional Caminhada, haverá

diversas outras atrações com a participação dos voluntários, de colaboradores e alunos do SEPI, além do Coral de Vozes Ypê.

Diversas estações temáticas voltadas para a família também vão compor o evento, como:

Estação Memória

Uma viagem no tempo para reviver os maravilhosos momentos das edições do Movimento Você e a Paz desde 2013 e para escrever mais um novo capítulo nessa história.

Estação Saúde

A paz do mundo começa em si próprio e o cuidado também. Nessa estação, toda a família poderá receber orientações para colocar a sua saúde em primeiro lugar.

Estação Contação de História

Em um ambiente acolhedor, haverá contação de histórias para crianças de todas as idades.

Estação Solidariedade – Arrecadação Solidária

O Lions Clube de Amparo realiza ações sociais que incluem a arrecadação de óleo de cozinha e doação para instituições beneficentes que preparam alimentos. Entre elas estão creches, asilos, associações de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade e projetos sociais ligados à alimentação comunitária. Todos poderão fazer parte dessa corrente do bem, mediante doação.

Estação Natureza

Cuidar do Planeta também é cultivar a paz. Nessa estação, as pessoas ganharão uma muda de kalanchoê para refletir sobre preservação do meio ambiente e levar mais vida para sua casa.

Estação Mensagem de Paz

Nessa estação, o público poderá escrever e compartilhar mensagens que inspiram e transformam.

Exposição SEPI – 50 anos

Uma homenagem à história e conquistas do SEPI ao longo de meio século de existência.

Apresentação dos Corais Vozes da Ypê e SEPI

Emoção e harmonia em uma apresentação especial para fazer a paz ecoar.

Sobre o Movimento Você e a Paz

Idealizado pelo conferencista Divaldo Pereira Franco (in memorian), o Movimento Você e a Paz é uma atividade sem caráter religioso ou político, mobilizado pelo ideal de uma vivência pacífica entre pessoas, buscando levá-las a uma reflexão profunda quanto à necessidade de renovação dos sentimentos e mudança de comportamento. Com sua primeira edição realizada em 1998, em Salvador (BA), hoje o movimento soma edições realizadas em mais de 75 cidades do mundo, distribuídas em 14 países. No Brasil, o Movimento Você e a Paz já foi realizado em 60 cidades localizadas em 12 estados diferentes. Em 2013, o evento foi lançado na sede da ONU em Nova York.

Serviço

Inscrições Caminhada da Paz

*De 17/07 a 08/08 pelo www.ypeunidospelapaz.com.br ou presencialmente: no SEPI, Recepção da Ypê, Academia ProCorpo, Loja Ypê de Amparo e Prefeitura Municipal de Amparo. As inscrições são limitadas.

Evento Movimento Você e a Paz 2025

Data: 17 de agosto de 2025.

Horário: 9h.

Local: Praça Pádua Salles – Amparo/SP

Sobre a Ypê

A Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Action de Ypê, Flor de Ypê, Siene e Banho a Banho. Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.300 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis complexos fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE), e ficou entre as melhores grandes empresas para se trabalhar no interior paulista e entre as melhores indústrias para trabalhar no Brasil, pelo GPTW 2024, além de conquistar o selo de destaque em Saúde Mental. Signatários do Pacto Global – maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) – e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, somos a única empresa do setor de limpeza reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU).