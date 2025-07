Estiva Gerbi sedia reunião da Região Turística Trilhos e Trilhas da Baixa Mogiana

Encontro contou com a presença de lideranças regionais e da Amitesp para discutir estratégias de fortalecimento do turismo

Na última terça-feira, 29 de julho, o município de Estiva Gerbi sediou uma importante reunião da Região Turística Trilhos e Trilhas da Baixa Mogiana, realizada no Centro Cultural Educacional Juventino Distefano. O encontro reuniu autoridades locais e regionais com o objetivo de debater o fortalecimento do turismo nas cidades que integram o consórcio turístico.

A reunião contou com a presença do prefeito de Estiva Gerbi, Márcio Roberto Pavan, e de representantes das cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santo Antônio de Posse, Cosmópolis e Pedreira. O destaque ficou por conta da participação do presidente da Amitesp (Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo), José Basílio, e da diretora executiva da entidade, Waldirene Ricanelo.

Durante o encontro, foram apresentados o histórico da Amitesp, os trabalhos realizados nos últimos anos e o planejamento das próximas ações voltadas ao desenvolvimento turístico regional. Também foram abordados temas como a estrutura da nova sede da entidade, a aprovação de novos MITs (Municípios de Interesse Turístico), o ranqueamento dos municípios, além das parcerias estratégicas em andamento para impulsionar o setor.

A reunião reforçou o compromisso dos municípios da Baixa Mogiana em trabalhar de forma integrada para valorizar o potencial turístico da região, gerar novas oportunidades e promover o desenvolvimento sustentável por meio da cultura, história e belezas naturais locais.