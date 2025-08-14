Estudante da Rede Municipal de Holambra avança para segunda fase do EPTV na Escola

A Rede Municipal de ensino de Holambra terá representante na segunda fase do projeto EPTV na Escola 2025, para a região de Campinas. Letícia Silva Campos, de 14 anos e estudante do 9º ano da Escola Parque dos Ipês, conquistou a vaga sob orientação da professora de língua portuguesa, Priscila Rodolfo Mazotti.

O tema desta edição é “Mudanças Climáticas: como pequenas atitudes podem reduzir os impactos ambientais?”. Aos estudantes cabia, na primeira etapa, apresentar iniciativa capaz de contribuir com a redução do avanço desse quadro.

O programa EPTV na Escola, que acontece de maio a dezembro, é voltado a estudantes do 9º ano e é dividido em três fases. Para a segunda etapa, 20 representantes, em toda a região, foram selecionados. As turmas que passarão para a terceira fase serão conhecidas no dia 24 de setembro.

Dos temas sugeridos pela professora, a estudante holambrense escolheu falar sobre o sabão ecológico, que consiste em reutilizar o óleo usado na escola para fazer sabão que será utilizado na limpeza. “Super criativo reutilizar o óleo usado. Dessa forma ele não será jogado em locais inapropriados, gerando poluição e degradação do meio ambiente. E o sabão vai contribuir para a limpeza da escola”, comentou a professora.

Letícia conta que a professora sugeriu ideias e ela escolheu o sabão ecológico. “Estou muito feliz por representar Holambra nessa segunda etapa”, afirmou a estudante.

Fases do EPTV na Escola

Das três fases do programa, a primeira é a proposição da iniciativa: lançar uma ideia de como os alunos poderiam melhorar o meio ambiente. A segunda fase é a defesa da ideia, em que o aluno precisará embasar o tema defendido e mostrar que ele realmente ajuda a fortalecer a preservação. Aa terceira fase é a redação.

As turmas dos 20 selecionados para a segunda fase irão, agora, defender a ideia proposta: no caso de Holambra, o sabão ecológico. Essa defesa pode ser feita em diversos formatos, como post para redes sociais, matéria jornalística, música ou jingle.

A partir da próxima semana a professora Priscila e os alunos começarão a desenvolver a ideia e decidirão o formato em que será apresentada. “Esta conquista não é apenas motivo de orgulho, mas também um estímulo para seguirmos avançando na construção de uma educação pública cada vez mais qualificada, inclusiva e transformadora”, avaliou Carlos Henrique Mazotti, diretor municipal de Educação de Holambra.