Estudantes de Pinhal calculam emissão de carbono e transformam em reflorestamento na terça-feira (7)

Foto: Professora orienta estudantes de diversos anos da Escola Champagnat Pinhal em atividade de plantio coletivo de árvores nativas, unindo aprendizado e cuidado com o meio ambiente – Créditos: Divulgação

Projeto da Escola Champagnat compensa a poluição diária com plantio de árvores e será apresentado no Observatório Marista do Clima, em Belém, paralelo à COP30

Na próxima terça-feira (7), a partir das 8 horas, os alunos da Escola Champagnat Pinhal vão transformar cálculos em prática: farão o plantio coletivo de árvores nativas da Mata Atlântica, em uma área de recarga hídrica cedida pela Vinícola Guaspari, em Espírito Santo do Pinhal (SP). As mudas foram doadas pela Pinhalense Máquinas Agrícolas, parceira da iniciativa. “Trazer empresas da cidade como parceiras foi essencial. Esse diálogo entre escola e mundo corporativo fortalece o projeto e amplia seu impacto”, explica a professora de Ciências Biológicas Patrícia Loro Soares Sertório.

A ação integra o projeto “Do Asfalto ao Reflorestamento”, desenvolvido no Itinerário Optativo de Gestão Ambiental. Inspirados por uma visita à Toca do Kayna, referência em sustentabilidade, os estudantes calcularam a pegada de carbono dos trajetos diários até a escola e descobriram que, juntos, emitem cerca de 5,5 toneladas de CO2 por ano. O levantamento mostrou que apenas 40 árvores já seriam capazes de compensar todo o impacto.

Segundo a professora de Geografia Gabriela Luz Darcadia Pinto, o cálculo foi feito a partir de um questionário simples aplicado a todos os alunos do Ensino Médio e posteriormente tabulado em planilhas do Excel. Já a professora Patrícia Loro destacou que, ao projetar os dados para o ano inteiro surgiu desafios, mas foi no “e agora?” que os alunos se mobilizaram para agir, e a partir dos resultados fundamentados a escolha pelo reflorestamento soou como a melhor estratégia de compensação.

“Foi trabalhoso calcular e montar as planilhas, porque eram muitos alunos e muitas informações diferentes. Mas ver que o plantio vai fazer diferença para nossa cidade nos dá esperança de um futuro melhor”, conta a estudante Luiza Scanapieco Zibordi, 17.

O colega Otávio Souza de Mello, 16, lembra da reação inicial: “Ficamos assustados com o tamanho da pegada de carbono que só o trajeto até a escola gera. Quando vimos o número, percebemos que era preciso fazer alguma coisa de verdade.”

Os dois, ao lado da professora de Geografia Gabriela Luz Darcadia Pinto, representarão a Escola Champagnat Pinhal em novembro na Conferência Nacional do Observatório Marista do Clima, em Belém (PA). O encontro reunirá estudantes de todo o Brasil em paralelo à COP30 da ONU, colocando jovens como protagonistas na discussão sobre mudanças climáticas.

“A Conferência Nacional será a cereja do bolo do Observatório. Estar no coração da floresta Amazônica, em um encontro voltado para países do sul, significa levar o nosso projeto ‘Do Asfalto ao Reflorestamento’ para uma arena global de debates sobre prazos e metas ambientais, buscando soluções para as mudanças climáticas”, completa a professora Gabriela.

Observatório Marista do Clima

A Conferência Nacional do Observatório Marista do Clima ocorre de 10 a 14 de novembro, no Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, em Belém (PA), em paralelo à COP30, que será realizada de 10 até 21 de novembro, um dos maiores fóruns multilaterais do mundo sobre mudanças climáticas.

Enquanto a COP reúne representantes de diversos países, líderes globais e sociedade civil para discutir compromissos internacionais em torno da emergência climática, o Observatório coloca estudantes como protagonistas: eles apresentam projetos, discutem soluções e compartilham práticas que unem ciência, espiritualidade e responsabilidade socioambiental.

A proposta do Observatório é funcionar como um laboratório pedagógico, alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estimulando interdisciplinaridade, protagonismo juvenil, competências socioemocionais e consciência planetária.

Sobre o colégio:

A Escola Champagnat Pinhal faz parte da rede de colégios e escolas do Marista Brasil, que está presente em 20 estados brasileiros, atendendo cerca de 100 mil crianças, jovens e adultos em 96 unidades de ensino. Os estudantes recebem formação integral, composta pela tradição dos valores Maristas e pela excelência acadêmica alinhada aos desafios contemporâneos. Por meio de propostas pedagógicas diferenciadas, crianças e jovens desenvolvem conhecimento, pensamento crítico, autonomia e se tornam mais preparados para viver em uma sociedade em constante transformação. Saiba mais em: maristabrasil.org/.