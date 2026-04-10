Evento em Mogi Mirim debate acordo entre Mercosul e União Europeia e oportunidades regionais

Encontro reuniu setor acadêmico e empresarial para discutir impactos na economia e no mercado de trabalho

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inovação, promoveu na terça-feira, 7 de abril, o evento Euro Connect Desafios e Oportunidades.

Realizada na Fatec Arthur de Azevedo, a iniciativa inédita no município reuniu autoridades, representantes de empresas, integrantes do Sebrae, estudantes e servidores públicos.

O encontro teve como foco o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, abordando as possibilidades de crescimento para a indústria local e regional, além da ampliação de oportunidades no mercado de trabalho para estudantes e profissionais.

Como parte da programação, o professor da Universidade de Salzburg, Tales Tomaz, ministrou palestra sobre cooperação entre Brasil e Europa, destacando perspectivas para pesquisa e inovação.

O evento também contou com um painel mediado por representantes da área de desenvolvimento, com a participação de especialistas e empresários, promovendo o debate sobre competitividade, investimentos e integração econômica.

A iniciativa reforça o compromisso do município em aproximar o setor acadêmico do empresarial, incentivando o desenvolvimento econômico e a inovação na região.