Expedição Rota 32 atraiu centenas de ciclistas e veículos no último sábado

No último sábado, 12, a Expedição Rota 32 reuniu centenas de aventureiros para um passeio histórico pelos caminhos da Revolução de 1932. Reunindo o 5º Pedal da Revolução e o 3º Passeio Off-Road, o evento atraiu cerca de 180 ciclistas e aproximadamente 150 veículos de Itapira e da região. A atividade também integrou a programação do 4° Itapira Parque Rock, que ocorreu no fim de semana no Parque Juca Mulato.

Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Itapira com o apoio de todas as secretarias da Prefeitura e do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), além do apoio da cidade vizinha de Jacutinga (MG), o passeio também contou com a colaboração ativa dos ciclistas Guilherme Jugni e Eduardo Canivezi, integrantes da AIC (Associação Itapirense de Ciclistas) e de Sandro Resende, representante do grupo de motociclistas Rota 32.

Na avaliação da diretora de Cultura e Turismo, Roniana Valentim, o evento foi um verdadeiro sucesso graças ao envolvimento coletivo. “Foi uma grande realização, resultado do trabalho conjunto entre as duas cidades. O apoio das secretarias, da Polícia Militar Rodoviária e concessionária Intervias e das guardas municipais de Itapira e Jacutinga e dos secretários municipais de ambas as prefeituras foi essencial para garantir a segurança e o bom andamento de toda a expedição”, afirmou.

Idealizada há cerca de uma década, a Rota 32 se estabeleceu em Itapira como o primeiro roteiro turístico focado nos campos de combate da guerra civil conhecida como Revolução Constitucionalista. “Com o tempo, de maneira orgânica, os 75 quilômetros do percurso se tornaram exemplo para outras cidades que possuem trincheiras e locais históricos envolvendo essa guerra nas diversas frentes de combate do Estado de São Paulo”, detalha o historiador Eric Apolinário.

Reforma da ponte e adaptação no trajeto

Em razão da reforma iniciada essa semana pela prefeitura de Jacutinga na ponte da divisa de Eleutério com o bairro mineiro de Sapucaí, houve necessidade de uma pequena alteração no trajeto dos veículos logo após a chamada “descida do Bom Café”, em Jacutinga. Servidores da Secretaria de Cultura e Turismo sinalizaram as mudanças e permaneceram em pontos estratégicos para informar os participantes. Já para os ciclistas, o trajeto se manteve inalterado. Porém, no local da reforma foi construída uma passagem provisória através de parceria entre as secretarias das duas cidades.

Sobre a Rota 32

Com aproximadamente 75 quilômetros de extensão, a Rota 32 atravessa bairros rurais que foram cenários de confrontos e movimentações durante o levante constitucionalista, como Tanquinho, Barão Ataliba Nogueira, Eleutério, Itapirinha, Rio Manso, Pires e Gravi, além de contemplar fazendas históricas, como a Fazenda do Salto e sua famosa igreja centenária, Fazenda Santa Carlota e outros pontos estratégicos utilizados durante o movimento constitucionalista. Ideal para ciclistas, trilheiros, praticantes de trekking e off road, o trajeto possui altimetria de até 1.400 metros e cenários deslumbrantes que mesclam natureza preservada e construções com valor histórico. Mais informações podem ser acessadas no site www.itapira.sp.gov.br/pagina/rota-32/180.