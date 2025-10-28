Expo Artur 2025 promete o maior rodeio da região e reúne grandes atrações musicais

Festa acontece de 30 de outubro a 2 de novembro, no Balneário Municipal de Artur Nogueira; estrutura reúne arena de rodeio, shows e lazer para toda a família

A cidade de Artur Nogueira está pronta para sediar a maior edição da Expo Artur da história. Entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, o Balneário Municipal será palco de um verdadeiro espetáculo de tradição, cultura e entretenimento, com grandes nomes da música brasileira e uma das mais esperadas etapas da Seleção Brasileira de Cutiano (SBC).

O rodeio conta com a presença das companhias mais respeitadas do país, como:

Cia de Rodeio André de Mogi, Cia Fortaleza, Cia Califórnia, Cia Bananinha, Tropa JR e BBR e Tropa de Cavalos VR, além da participação da ACR – Associação de Campeões de Rodeio.

A arena receberá a etapa oficial da Seleção Brasileira de Cutiano, reunindo os melhores peões do país em disputas que prometem levantar o público.

Além da adrenalina do rodeio, o evento oferece uma programação musical com grandes atrações nacionais:

Gino & Geno (30/10 – quinta-feira)

A dupla que é sinônimo de irreverência e raiz sertaneja abre a festa com muito modão animado.

Leonardo + Jiraya Uai (31/10 – sexta-feira)

Leonardo traz seus sucessos românticos e animados, em noite que também terá a presença do jogador Yuri Alberto, do Corinthians.

Rio Negro & Solimões + Antony & Gabriel (01/11 – sábado)

Do sertanejo clássico à nova geração, o sábado promete ser o mais animado da festa.

Natanzinho Lima + Turma do Pagode (02/11 – domingo)

Forró e pagode para encerrar a Expo Artur 2025 em alto estilo, com muita energia e diversão.

O público poderá contar com estrutura moderna, praça de alimentação completa, segurança reforçada e áreas de lazer para todas as idades. A organização reforça que os ingressos já estão à venda e que esta será a maior Expo Artur de todos os tempos.