Expo Artur 2026 confirma Mariana Fagundes e prepara surpresa com segundo show no mesmo dia

Cantora se apresentará em 17 de outubro, data que também contará com uma atração inédita em Artur Nogueira

A expectativa para a Expo Artur 2026 aumentou após a organização anunciar que o sábado, 17 de outubro, contará com dois grandes shows. Até o momento, Mariana Fagundes é a única atração oficialmente confirmada para a programação.

Além da cantora, outra atração deverá subir ao palco na mesma noite. O nome ainda não foi divulgado, mas, segundo a organização, o artista se apresentará em Artur Nogueira pela primeira vez, aumentando a curiosidade do público sobre quem completará a programação do dia 17.

A Expo Artur 2026 será realizada durante seis noites, nos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de outubro. A programação acontecerá no Balneário Municipal Guilherme Carlini, em Artur Nogueira.

Com Mariana Fagundes confirmada e a promessa de um segundo grande show no mesmo dia, a expectativa agora está voltada para os próximos anúncios. As demais atrações que irão compor a programação dos dois finais de semana ainda serão reveladas pela organização.

Considerada uma das festas mais aguardadas do calendário municipal, a Expo Artur reúne entretenimento, cultura e tradição. O evento também contribui para a movimentação do comércio e do setor de serviços, atraindo moradores de Artur Nogueira e visitantes de outras cidades da região.

Novas informações sobre os shows e a programação completa deverão ser divulgadas nas próximas semanas pelos canais oficiais do evento.

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