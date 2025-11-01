ExpoArtur 2025 tem noite sertaneja com Rio Negro & Solimões e Antony & Gabriel neste sábado (1º)

Balneário Municipal de Artur Nogueira recebe mais uma noite de festa com montarias, tradição e grandes nomes do sertanejo

A noite deste sábado (1º de novembro) promete agitar o público da ExpoArtur 2025 com duas das maiores duplas do sertanejo nacional: Rio Negro & Solimões e Antony & Gabriel. A tradicional festa de Artur Nogueira, realizada no Balneário Municipal, é um dos eventos mais aguardados da região e reúne emoção nas arenas de montaria com muita música, cultura e entretenimento.

A programação começa com as montarias, que são o coração da ExpoArtur, atraindo competidores e fãs do rodeio de toda a região. Em seguida, o palco principal será tomado pelos sucessos de Rio Negro & Solimões, dupla consagrada com mais de três décadas de carreira e hits que marcaram gerações, como “Frio da Solidão”, “Peão Apaixonado” e “De São Paulo a Belém”. Nas plataformas digitais, os artistas seguem relevantes, acumulando milhões de reproduções e cativando o público com o sertanejo raiz.

Na sequência, é a vez da dupla Antony & Gabriel subir ao palco, trazendo a energia do sertanejo universitário com uma pegada irreverente e popular. Conhecidos por músicas como “TCC” e “Eu te Amo Pinga”, os cantores são sucesso nas redes sociais e serviços de streaming, com uma base sólida de fãs e apresentações cheias de carisma e interação com o público.

A ExpoArtur 2025 segue até domingo com uma programação que celebra a cultura sertaneja, o espírito de comunidade e o orgulho nogueirense. A entrada para o evento, a estrutura do parque e os shows de nível nacional fazem da festa uma referência no calendário regional.

A expectativa para este sábado é de casa cheia e de mais uma noite inesquecível para quem curte música, emoção e tradição.