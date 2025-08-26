Expoflora e Rodeio impulsionam vendas e ocupação em hotéis

Somente no setor de alimentação fora do lar os gastos são estimados em cerca de R$ 75 milhões durante o mês de setembro

Campinas, 26 de agosto de 2025 – Com estimativa de receber até 500 mil visitantes, a Expoflora – realizada de 29 de agosto a 28 de setembro, em Holambra – e o Jaguariúna Rodeo Festival – nos dois últimos finais de semana de setembro – devem movimentar cerca de 40 setores da economia da região de Campinas, entre eles bares, restaurantes e hotelaria. Somente no setor de alimentação fora do lar o impacto é estimado em aproximadamente R$ 75 milhões em gastos de turistas e visitantes.

Para a Regional Campinas da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a Expoflora e o Jaguariúna Rodeo Festival geram um impacto significativo no setor, como observado em anos anteriores.

“Estimamos que cada visitante dos dois eventos consuma, em média, R$ 150,00 por dia em refeições e bebidas em bares e restaurantes, principalmente nas cidades de Holambra e Jaguariúna”, explica André Mandetta, presidente da Abrasel Regional Campinas. Ele reforça que os efeitos se espalham para além das cidades-sede.

“Eventos de grande porte como esses movimentam a economia em um raio de até 150 quilômetros, gerando forte impacto para bares e restaurantes de toda a região”, acrescenta Mandetta.

Para o setor, a expectativa é positiva. Mauro Mason, sócio do Restaurante Benedito, em Campinas, diz estar otimista. “Mesmo os eventos acontecendo em Holambra e Jaguariúna, muitos turistas buscam opções mais tranquilas para fazer suas refeições nos finais de semana. Isso deve aumentar o movimento em Campinas até o final de setembro”, afirma.

Hotelaria

O setor hoteleiro também projeta resultados expressivos. Para Eduardo Porto, diretor de Marketing e Vendas da Rede Vitória Hotéis, “a Expoflora e o Jaguariúna Rodeo Festival atraem um público muito maior do que a capacidade hoteleira de Holambra e Jaguariúna”, diz ele. “Por estarem próximas, cidades como Campinas e Paulínia acabam absorvendo essa demanda maior”, explica. A rede conta com cinco unidades em Campinas, Paulínia e Indaiatuba.

Segundo Douglas Marcondes, diretor de Hotelaria do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau, o impacto vai além do período imediato dos eventos.

“A Expoflora movimenta reservas em um raio de até 180 quilômetros de Holambra nos finais de semana e feriados. Cerca de um terço dos visitantes prolonga a estada para conhecer cidades turísticas como Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia e Socorro, além de aproveitar o turismo gastronômico em Campinas e região”, afirma.