ExpoGuaçu 2026 segue com grandes shows e rodeio no segundo final de semana

Após sucesso de público na abertura, festa continua com atrações nacionais e montarias até o encerramento no feriado

A ExpoGuaçu 2026 segue movimentando a região após um primeiro final de semana de grande público e sucesso no recinto de eventos. A festa, uma das mais tradicionais da região, mostrou sua força logo na abertura, reunindo milhares de pessoas e consolidando o evento como referência em entretenimento.

Para o segundo final de semana, a programação mantém o ritmo com grandes atrações musicais e as tradicionais montarias em touros, que garantem emoção e adrenalina ao público.

Na sexta-feira, 17 de abril, a dupla Maiara e Maraisa sobe ao palco trazendo sucessos do sertanejo universitário e modão, prometendo animar o público com hits consagrados.

Já no sábado 18, é a vez de Lauana Prado, com seu estilo marcante dentro do sertanejo, e do cantor Livinho, que leva ao evento um repertório voltado ao funk e música pop, ampliando a diversidade musical da festa.

O encerramento acontece na segunda-feira, 20 de abril, véspera de feriado, com show do artista Panda, fechando a programação com muita animação.

Além dos shows, o rodeio segue como um dos principais atrativos, com montarias em touros que reúnem competidores e público apaixonado pela tradição, elevando ainda mais o nível do evento.

A expectativa é de mais um final de semana de casa cheia, mantendo o sucesso já registrado na abertura da ExpoGuaçu 2026.

Serviço:

Local: Recinto ao lado do Buriti Shopping

Endereço: Avenida Brasil, Mogi Guaçu – SP

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