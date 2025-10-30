Exposição “Olhares de Pedreira” reúne memórias fotográficas no Museu Histórico

Mostra gratuita vai até o dia 24 de novembro e convida o público a redescobrir a cidade por meio de imagens de fotógrafos locais

Pedreira, cidade rica em histórias e belezas singulares, recebe até o dia 24 de novembro a exposição “Olhares de Pedreira: Memórias em Fotografia”, que está em cartaz no Museu Histórico de Pedreira. A mostra propõe um mergulho visual no passado e no presente da cidade, por meio de registros feitos por fotógrafos locais.

A exposição teve início no dia 18 de outubro e pode ser visitada gratuitamente de terça a domingo, das 10h às 17h. As visitas escolares devem ser agendadas previamente pelo telefone (19) 99856-7845.

Com curadoria que valoriza a identidade local, a exposição apresenta imagens que retratam o cotidiano, a arquitetura, o patrimônio cultural e as paisagens que fazem parte da memória coletiva da cidade. A proposta é provocar no visitante um sentimento de pertencimento e valorização da história pedreirense.

“Venha prestigiar, se emocionar e reconhecer nas imagens um pedacinho da nossa história coletiva”, convidam os organizadores da exposição.

O Museu Histórico de Pedreira está localizado na Rua Vascon, nº 215, ao lado da Escola Municipal Professor Arnaldo Rossi.