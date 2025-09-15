FEIRA DE ARTE E ARTESANATO DE JAGUARIÚNA COMEMORA 20 ANOS
A tradicional Feira de Arte e Artesanato de Jaguariúna (Feart) completa neste mês 20 anos de história. Criada em 19 de setembro de 2005, a feira é realizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e se tornou um dos principais atrativos turísticos da cidade e da região.
Instalada no estacionamento do Centro Cultural, a Feart acontece todos os finais de semana e reúne barracas de artesãos locais que oferecem produtos variados, como peças de artesanato, bordados, pinturas, canecas, além de doces, licores e pratos típicos da culinária regional.
A feira nasceu com o objetivo de gerar renda e visibilidade para os artesãos de Jaguariúna. Ao longo de duas décadas, cresceu e ganhou reconhecimento, sendo atualmente considerada uma das feiras de artesanato mais importantes dos Circuitos das Flores e das Águas Paulista.
Hoje, a Feart atrai visitantes de diversas partes do Brasil e até de outros países, consolidando Jaguariúna como destino cultural e turístico.
“São 20 anos valorizando o talento dos artesãos da nossa cidade e levando cultura e tradição para moradores e turistas. A Feart é muito mais do que uma feira, é um patrimônio da nossa comunidade”, destaca Agnaldo Marques da Silva, coordenador da Feart.
Confira os produtos da Feart:
ALIMENTAÇÃO
Brigadeiros geladinho gourmet
Empadas e bolachas
Bolo de rolo
Pastéis salgados
Tapiocas
Água de coco
Caldo de cana
ARTESANATO
Cosméticos fitoterápicos
Bonecas e bichos de pano personalizados
Pinturas em porcelana e vidro
Panos de prato bordados
Sabonetes e velas aromáticas
Costuras criativas
Kits de maternidade com toalhinha
Artesanatos com reciclagem (bichinhos, pulseiras, fuxicos)
Bolsas em crochê
Amigurumi
Chaveiros e guirlandas
Chinelos customizados com pedrarias
Porta-joias e relógios em MDF
Bordados manuais em ponto cruz
Peças galvanizadas
Toalhas de mesa e jogos americanos
Mosaicos com pastilhas de vidro
Ímãs decorativos
Roupas de bonecas em crochê
Flores desidratadas
Pingentes em resina
Trabalhos diversos com madeira