FEIRA DE ARTE E ARTESANATO DE JAGUARIÚNA COMEMORA 20 ANOS

A tradicional Feira de Arte e Artesanato de Jaguariúna (Feart) completa neste mês 20 anos de história. Criada em 19 de setembro de 2005, a feira é realizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e se tornou um dos principais atrativos turísticos da cidade e da região.

Instalada no estacionamento do Centro Cultural, a Feart acontece todos os finais de semana e reúne barracas de artesãos locais que oferecem produtos variados, como peças de artesanato, bordados, pinturas, canecas, além de doces, licores e pratos típicos da culinária regional.

A feira nasceu com o objetivo de gerar renda e visibilidade para os artesãos de Jaguariúna. Ao longo de duas décadas, cresceu e ganhou reconhecimento, sendo atualmente considerada uma das feiras de artesanato mais importantes dos Circuitos das Flores e das Águas Paulista.

Hoje, a Feart atrai visitantes de diversas partes do Brasil e até de outros países, consolidando Jaguariúna como destino cultural e turístico.

“São 20 anos valorizando o talento dos artesãos da nossa cidade e levando cultura e tradição para moradores e turistas. A Feart é muito mais do que uma feira, é um patrimônio da nossa comunidade”, destaca Agnaldo Marques da Silva, coordenador da Feart.

Confira os produtos da Feart:

ALIMENTAÇÃO

Brigadeiros geladinho gourmet

Empadas e bolachas

Bolo de rolo

Pastéis salgados

Tapiocas

Água de coco

Caldo de cana

ARTESANATO

Cosméticos fitoterápicos

Bonecas e bichos de pano personalizados

Pinturas em porcelana e vidro

Panos de prato bordados

Sabonetes e velas aromáticas

Costuras criativas

Kits de maternidade com toalhinha

Artesanatos com reciclagem (bichinhos, pulseiras, fuxicos)

Bolsas em crochê

Amigurumi

Chaveiros e guirlandas

Chinelos customizados com pedrarias

Porta-joias e relógios em MDF

Bordados manuais em ponto cruz

Peças galvanizadas

Toalhas de mesa e jogos americanos

Mosaicos com pastilhas de vidro

Ímãs decorativos

Roupas de bonecas em crochê

Flores desidratadas

Pingentes em resina

Trabalhos diversos com madeira