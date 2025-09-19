FEIRA DE ARTE E ARTESANATO DE JAGUARIÚNA COMEMORA 20 ANOS COM SHOWS NESTE FIM DE SEMANA

A Feira de Arte e Artesanato de Jaguariúna (Feart) completa 20 anos de história hoje e a Prefeitura de Jaguariúna preparou uma programação especial para celebrar a data. No sábado, dia 20 de setembro, o público poderá conferir a apresentação do grupo Som Brasil, das 11h30 às 13h30. Já no domingo, dia 21, será a vez da tradicional Orquestra de Violeiros do Jaguary se apresentar, no mesmo horário.

Criada em 19 de setembro de 2005, a Feart é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e ao longo de duas décadas se consolidou como um dos principais atrativos turísticos e culturais da cidade e da região.

Instalada no estacionamento do Centro Cultural de Jaguariúna, a feira acontece todos os fins de semana e reúne barracas de artesãos locais, que oferecem desde peças de artesanato, bordados, pinturas e canecas personalizadas até doces, licores e pratos típicos da culinária regional.

Mais do que um espaço de exposição e vendas, a Feart nasceu com o propósito de gerar renda e visibilidade para os artesãos de Jaguariúna. O projeto cresceu, ganhou reconhecimento e hoje é considerada uma das feiras de artesanato mais importantes dos Circuitos das Flores e das Águas Paulista.

Foto: Diego Monarin