Feira ‘Mogi Feita a Mão’ reúne artesãos assistidos em projeto do Sebrae-SP

Primeira edição do evento em Mogi Mirim foi resultado de projeto iniciado em fevereiro, com realização da Associação Comercial e Industrial e do Sincomércio, e apoio da Prefeitura Municipal

Após seis meses de cursos diversificados voltados a artesãos de Mogi Mirim, com o objetivo de desenvolverem o empreendedorismo e criarem produtos autorais ligados à identidade cultural do município, o Sebrae-SP participou da primeira edição

da Feira ‘Mogi Feita a Mão’, ação realizada na sede da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm), no sábado (9), e que recebeu centenas de visitantes ao longo do dia.

Iniciativa da entidade e do Sincomércio – Regional Mogi Mirim, com apoio do Sebrae-SP e da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a exposição reuniu trabalhos artesanais de 21 artesãos engajados nos cursos

e atividades aplicados pelo Sebrae-SP desde fevereiro, em um total de 11 encontros com mais de 50 horas, mentorias individuais – duas horas no formato presencial com cada um deles -, e visita à Feira Mega Artesanal – Expo São Paulo.

“A parceria da Acimm, Sincomércio e o Sebrae, no projeto ‘Mogi Feita a Mão’, fez toda a diferença, pois conseguimos melhorar a qualidade de nossos profissionais, ampliamos o número de associados envolvidos, conseguimos desenvolver um projeto autoral – algo

inédito na cidade e que agora os artesãos têm uma proposta única que representa Mogi Mirim -, e uma feira, que aos poucos poderá se tornar itinerante, circulando por outras áreas da cidade. E a presença do Sebrae foi o que realmente fez a diferença no processo,

porque conduziu o projeto de forma a trazer a confiança das pessoas, dos artesãos”, ressaltou Nelson Theodoro Junior, presidente da Acimm.

Luiz Dalbo, secretário de Cultura e Turismo, espera que a iniciativa possa servir como “incubadora para os demais”, lembrando que em Mogi Mirim existem mais de 100 pessoas registradas como artesãos. O titular da Pasta ainda relacionou a atividade a aspectos

históricos e culturais para defender a importância do artesanato na formação da identidade do município.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP Luciani Matielo, responsável por aplicar o projeto aos artesãos, a ‘Mogi Feita a Mão’, além de ser uma aula prática do projeto, deu notoriedade ao trabalho que os artesãos da cidade estão construindo. “Muitos

vivenciaram o processo criativo de agregar novos produtos e coleções em suas ofertas de vendas. Tiveram muito apoio da Acimm que, além da realização da feira, lançou o catálogo dos artesãos participantes, promoveu a visibilidade na mídia e tem dado todo suporte

para que os participantes continuem tendo novas oportunidades. A Secretaria de Cultura e Turismo, por meio do secretário Luiz Dalbo, também esteve presente reconhecendo a relevância do projeto, que permite ajudar a potencializar a economia criativa e o pertencimento

à identidade do município”, destacou.

Proprietária do Ateliê Crisdavoli, a artesã Maria Cristina Davoli de Lucena conta como foi participar da Feira. “Amei a experiência de vender em uma feira como esta. Trabalhei bastante criando meus produtos e consegui vender vários itens. Sou

muito grata às aprendizagens do Sebrae e ao apoio da Acimm, que esteve sempre presente”, agradeceu.

“É sempre muito bom aprender! O Sebrae nos proporciona sempre essa oportunidade. Agradeço também à Acimm por confiar em cada um nós e em nosso trabalho”, afirmou a artesã Ana Maria de Paula Cordeiro Rodrigues, da empresa Ana Cordeiro Biojóias.

Já o artesão Cleber Augusto Nogueira, proprietário da Canoa Mineira Artesanatos, menciona o networking que a mostra possibilitou: “Tivemos visitas de várias pessoas ligadas ao comércio e cultura, com um bom nível de conversa e uma troca muito

importante. Agora é participar de outras feiras para vender os produtos que fizemos da cidade”.

Mogi Feita a Mão

O projeto Mogi Feita a Mão foi criado para ajudar a desenvolver o setor do artesanato em Mogi Mirim, preparando os profissionais para eventos de maneira mais competitiva. Além dos cursos, o objetivo da proposta foi suscitar nos participantes a criatividade

também para criarem produtos autorais inspirados na cultura e identidade da cidade, pontos turísticos e produtos temáticos que envolvem a inspiração no limão, levando-se em consideração que o município se consolidou como área de maior concentração da citricultura

nas últimas três décadas.

