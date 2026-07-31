Felipe Nogueira divulga a música “Mel e lixo”

Dando continuidade a uma série de lançamentos, o cantor e compositor Felipe Nogueira divulgou nesta quinta-feira (30) nas principais plataformas de distribuição digital e Youtube a música “Mel e lixo”. O single faz parte do audiovisual “Minha Essência”.

Mel e lixo:

https://www.youtube.com/watch?v=Y2Y69qrDqdo

Plataformas digitais:

https://onerpm.link/MeleLixo

“Minha Essência”, que foi gravado em sua fazenda, em São Miguel Arcanjo, cidade do interior do Estado de São Paulo, tem 11 faixas inéditas. Seu primeiro audiovisual da carreira, contou com a produção musical de Ray Ferrari e a direção de vídeo da Nary filmes. Todas as músicas foram compostas pelo quarteto Felipe Nogueira, Ray Ferrari, Marreta e Marco Antônio.

FELIPE NOGUEIRA

Natural de Indaiatuba, cidade do interior do Estado de São Paulo, Felipe Nogueira cresceu ouvindo as músicas que seu pai escutava dentro de casa. Era comum, em sua infância, dançar ao som dos clássicos de Rionegro & Solimões. Com o passar do tempo, foi aprendendo a apreciar ainda mais a música, especialmente o estilo sertanejo, graças a Milionário & José Rico, Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, entre outros artistas consagrados que seu pai era fã.

Mais tarde, em 2020, Felipe começou a aprender a tocar violão com o músico e professor Fidel, mais conhecido como Fifa. Felipe admite com muito bom humor, que mesmo sendo um dos melhores músicos que ele conheceu até hoje, poderia ter se dedicado ainda mais durante as aulas com o professor.

Cantando em rodas de amigos e festas familiares, Felipe pegou gosto pelo microfone e resolveu buscar aperfeiçoamento em aulas de canto. Felipe também começou a desenvolver o seu lado compositor. Não demorou muito para ele estrear em grande estilo no Palco Camarote da FAICI, em 2024, considerado um dos maiores rodeios do Estado de São Paulo. No ano seguinte, já estava no palco principal da festa levando o público de Indaiatuba ao delírio.

Eclético, ele tem muitas influências no meio musical como Michael Jackson, Gusttavo Lima, Zezé di Camargo & Luciano, Luan Santana, e Jorge & Mateus. Entre seus principais gêneros, além, é claro, do sertanejo, gosta de ouvir rock and roll, músicas latinas, pop, até mesmo um som eletrônico. Toda essa junção de artistas e ritmos permitem que ele apresente em seus shows um repertório que agrade todo o tipo de público.

Em outubro de 2025, Felipe gravou e lançou a sua primeira música de trabalho. “Meu tesouro” teve a produção musical de Ray Ferrari. O single, que é de sua composição em parceria com Marreta, Ray Ferrari, Marco Antônio, repercutiu e ganhou destaque nas principais plataformas de distribuição digital. “Meu tesouro” também ganhou um clipe, com imagens captadas durante o show da FAICI 2025, que contou com a direção de vídeo de Digo Mendonça.

Vivendo uma nova fase em sua vida, totalmente dedicado à carreira artística, Felipe está preparado e ansioso para viver novos desafios, disposto a escrever o seu nome no mercado musical, levando alegria para o público. Seu principal sonho, através da sua música, é de tocar e eternizar momentos especiais na vida das pessoas.

Para ouvir suas músicas e conhecer um pouco mais de Felipe Nogueira, acesse as redes sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/felipenogueirac_/

Youtube: https://www.youtube.com/@FelipeNogueiraCantor

TikTok: https://www.tiktok.com/@felipenogueiracantor

Spotify: https://open.spotify.com/intl-pt/track/22lqHdfg2SqDgzqr3upsTR