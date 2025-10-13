Festa da família reúne centenas de crianças na Praça CEU de Artur Nogueira

Evento realizado pela Prefeitura neste domingo (12) teve brinquedos, guloseimas, presentes e muita diversão

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promoveu neste domingo (12) uma grande comemoração em alusão ao Dia das Crianças, na Praça CEU das Artes “Praça de Esporte, Cultura e Lazer Nivacir Franco de Oliveira (Ambé)”, no Parque dos Trabalhadores.

A Festa da Família reuniu centenas de crianças, que aproveitaram uma manhã de muita diversão, alegria e lazer. A programação contou com brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, cachorro-quente, pinturas no rosto e entrega de brinquedos para as famílias atendidas pelo CRAS e famílias da comunidade local.

A celebração teve o apoio da Secretaria de Segurança, que levou o Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) acompanhado do Subcomandante Heder e dos GCMs Carneiro e André; e a fantoche Violeta – que encantou o público. A festa também contou com o envolvimento e dedicação dos funcionários da Promoção Social, que trabalharam com carinho na organização e acolhimento das famílias.

Marcaram presença no evento a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social Zezé Hunglaub, o secretário de Segurança Roberto Daher, a secretária de Comunicação Daniela Fernandes, e os vereadores professor Tiago Vigna, Cris da Saúde e Neidão do Gás – que prestigiaram a comemoração e interagiram com a população.

O prefeito Lucas Sia (PL) celebrou o sucesso da iniciativa. “Foi emocionante ver tantas crianças felizes, aproveitando cada momento com suas famílias. Esse é o propósito das nossas ações, criar oportunidades para o lazer, o convívio e o fortalecimento dos vínculos na nossa cidade”, afirmou o chefe do Executivo.