Festival Brasa & Som agitou Pedreira com muitas atrações na Praça Coronel João Pedro

No período da 18 a 20 de julho, Pedreira viveu as emoções do Festival Brasa & Som realizado nas dependências da Praça Coronel João Pedro, com Gastronomia, Música e Experiência, no ritmo da Festa Julina, além de brinquedos infláveis para as crianças.

“Disponibilizamos uma boa infraestrutura para bem atender os turistas que estiveram visitando nossa cidade e a população pedreirense, com shows musicais, apresentações de academias de dança, food trucks diversos, além de tendas com mesas e cadeiras”, destacou na ocasião a Secretária de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão.

De 09 a 20 de julho, a Prefeitura de Pedreira, representada pelas secretarias municipais de Divulgação e Turismo e de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, promoveu o “Inverno Quente”, com as lojas do Corredor Turístico oferecendo até 30% de desconto, estando todas devidamente identificadas com o Selo de Participante.

“Agradecemos a todos os comerciantes que estiveram participando da promoção ‘Inverno Quente’, um novo projeto que agitou a cidade durante as férias de julho, ressalto também a parceria da Associação Comercial e Empresarial, está foi nossa primeira edição, no próximo ano teremos muitas novidades”, ressaltou o Prefeito Fábio Polidoro ao visitar a Praça Coronel.

O Festival Brasa & Som contou com as seguintes atrações: Banda Pop Core, Show de Talentos dos alunos de música do Centro Cultural, Diego Ávila com clássicos do Sertanejo, Banda Calibra, com o melhor de Charlie Brown Jr e Rock dos anos 2000, Cia Body & Dance, apresentação da Fanfarra da Escola Humberto Piva, Studio de Dança Márcio Dias e Banda Blue Arm (Aerosmith Cover).