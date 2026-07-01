Festival “Copa dos Sabores” movimenta a gastronomia de Artur Nogueira durante o mês de julho

Moradores e visitantes poderão experimentar pratos exclusivos inspirados em diferentes países e culturas nos 26 estabelecimentos participantes

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, dá início nesta quarta-feira, 1º de julho, ao 6º Festival Gastronômico “Copa dos Sabores”. Até o dia 31 de julho, moradores e visitantes poderão conhecer pratos exclusivos preparados pelos 26 estabelecimentos participantes, inspirados em diferentes países e culturas ao redor do mundo.

Com o tema “Copa dos Sabores”, o festival convida o público a embarcar em uma experiência gastronômica que valoriza a criatividade dos empreendedores locais. Cada estabelecimento desenvolveu uma receita inédita especialmente para a edição 2026, oferecendo ao público uma diversidade de sabores durante todo o mês.

Uma das novidades desta edição é o Passaporte Gastronômico, que poderá ser retirado nos estabelecimentos participantes e nos pontos dos patrocinadores. A cada consumo de um prato participante, seja no local ou por delivery, o cliente receberá um selo para registrar sua participação no passaporte e um ticket para participar do sorteio. Além disso, quem visitar um dos patrocinadores participantes e garantir o selo correspondente receberá três tickets extras, aumentando as chances no sorteio.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a economia local, incentivar o setor gastronômico e valorizar os empreendedores de Artur Nogueira. Consolidado no calendário de eventos do município, o Festival Gastronômico se tornou uma importante vitrine para os estabelecimentos da cidade, incentivando a inovação e ampliando a visibilidade dos negócios locais.

A Prefeitura convida toda a população a prestigiar o festival, experimentar os pratos exclusivos, completar o Passaporte Gastronômico e aproveitar uma verdadeira viagem pelos sabores do mundo durante todo o mês de julho.