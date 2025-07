FESTIVAL DE FÉRIAS DE JAGUARIÚNA TEM KARAOKÊ COM IDIOMAS NESTA TERÇA

A Prefeitura de Jaguariúna dá continuidade ao Festival de Férias nesta terça-feira, dia 22 de julho, com uma atividade especial para quem quer se divertir e ainda praticar novos idiomas. A atração do dia é o Karaokê com Idiomas, comandado pelos professores Marcella, Giovanni e Jaqueline.

A atividade será realizada das 14h às 16h, na sala 3 do Parque dos Lagos, e promete uma tarde animada, com músicas em diferentes línguas, descontração e interação para todas as idades.

O Festival de Férias é uma iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Escola das Artes, e oferece uma programação gratuita e diversificada ao longo do mês de julho.

Confira a programação:

Quarta-feira – 23/07

Gincana com professores da Escola das Artes

Horário: 14h às 16h

Local: Parque dos Lagos – sala 3

Noite dos Musicais

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide

Quinta-feira – 24/07

Oficina de Slackline com Professor Marcos

Horário: 16h às 18h

Local: Parque dos Lagos

Sábado – 26/07

Escola das Artes Bem Pertinho de Você – Edição Férias

Horário: 9h às 12h

Local: Jaguariúna 1 e 2