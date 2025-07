FESTIVAL DE INVERNO DE JAGUARIÚNA TEM ‘FORRÓ SERTANEJO’ NESTA QUINTA

O Festival de Inverno “Por Todos os Cantos da Cidade” continua nesta quinta-feira, dia 24 de julho. Hoje será a vez da apresentação de Isaac Santana, com o melhor do forró sertanejo, a partir das 20h, no Villa Gourmet.

A iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, visa valorizar a cena cultural da cidade. Com entrada gratuita e sem cobrança de couvert artístico, o festival leva shows musicais a bares, restaurantes e espaços gastronômicos espalhados pela cidade, promovendo lazer para moradores e turistas e incentivando o comércio local.

O Festival de Inverno, que começou no último dia 17 de julho, conta com uma programação que vai do sertanejo ao rock clássico, passando pelo forró, samba e pagode.

Confira a programação:

Hoje, 24/07 – Isaac Santana (Forró Sertanejo) – às 20h (Villa Gourmet)

25/07 – Elvis Tribute (Banda Dissidência) – às 20h (Sô Raiz)

26/07 – Incendeia (Pagode) – às 13h (Nosso Quintal)

27/07 – Juninho Lima (Sertanejo, Pagode, Reggae) – às 17h (No Barzinho)

31/07 – The Fathers (Classic Rock) – às 19h (1 Poco Loco)

01/08 – Tony Viola (Sertanejo) – às 19h (Bar do Durante)

02/08 – Diz no More (Classic Rock) – às 20h (Alecrim)

03/08 – Samba da Dany (Roda de Samba) – às 17h (Stop Jaguary)