Festival de Inverno movimenta Amparo com dança, cinema e grandes shows na segunda semana de programação

Espetáculos gratuitos seguem até domingo com atrações para todos os públicos.

A programação do Festival de Inverno de Amparo continua. A segunda semana de eventos começa com a dança como destaque no palco principal, sempre às 20h30.

Hoje, 14 de julho, os alunos de dança da Escola das Artes da Prefeitura de Amparo se apresentam. Amanhã, dia 15, é a vez do Centro de Dança Adriana Spinelli, e na quarta-feira, dia 16, o Ponto da Dança.

A programação também contará com cinema gratuito para o público infantil e adolescentes, na Escola das Artes, em parceria com o Ponto MIS – Museu da Imagem e do Som. Na quarta, quinta e sexta-feira, às 14 horas, as exibições são de classificação livre e às 16 horas, com classificação para 14 anos.

Na sexta-feira, sábado e domingo, os grandes nomes da música brasileira serão destaque. Na sexta-feira, dia 18, às 21 horas, no palco principal, Naiara Azevedo se apresenta. A cantora se destacou nacionalmente em 2016 com o hit “50 Reais”. Iniciou sua trajetória musical na infância e ganhou projeção após se mudar para Goiânia. Lançou DVDs como “Contraste” e “Plural”, além de sucessos como “Escute Até o Final” e “Delicinha”. Também participou de programas de TV como Show dos Famosos, Popstar e BBB 22.

No sábado, dia 19, a banda Inimigos da HP faz o público pagodear. Criada por estudantes de engenharia, a banda destacou-se no pagode com irreverência e bom humor. Indicada ao Grammy Latino em 2009, acumulou sucessos com álbuns como “Amigos da Balada” e “#Inimigos2014”. Em 2025, comemorou 25 anos de carreira com o álbum ao vivo “25 Anos”, reunindo grandes hits e releituras especiais.

No mesmo horário, no palco da Rua Coberta, o músico Derico se apresenta. Derico começou a estudar flauta aos cinco anos e fundou a escola de música Artlivre em 1983. Em 1990, integrou o Sexteto do Jô no programa “Jô Soares Onze e Meia” e seguiu com o grupo até 2016 na Rede Globo. Após o fim do programa, participou de diversas entrevistas e manteve sua carreira ativa. Em 2019, retornou à TV com o programa “Na Estrada com Derico” e foi homenageado como cidadão de Artur Nogueira.

No domingo, dia 20, Renato Teixeira encerra o festival. Nascido em 1945 em Santos (SP), cantor e compositor, ele é reconhecido por valorizar a cultura caipira e a música popular brasileira. Com mais de 20 álbuns em 45 anos de carreira, influenciou gerações com sua linguagem poética. É pai de Isabel, Chico e Antonia Teixeira.

Programação – Segunda Semana

Festival de Inverno de Amparo

14 de julho de 2025 – segunda-feira

Música: “Notas Que o Tempo Guarda – Clássicos da MPB, Boleros e Sucessos Internacionais em Voz e Teclado”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h

Música: “Cooperativa: Especial Natiruts”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Música: J. Amaral e Banda

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Música: A Resistência Feminina do Samba

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h

Dança: Ballet Infantil da Escola das Artes de Amparo

Local: Palco Principal

Horário: 20h30

15 de julho de 2025 – terça-feira

Música: Beto Balanço Duo

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Teatro: Frozen – Uma História de Amor Congelante

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Música: Raízes Sertanejas

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Música: De Volta aos Anos 80 – Banda Connect 80

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h30

Dança: Academia Adriana Spinelli – Espetáculo “Som Black”

Local: Palco Principal

Horário: 20h30

16 de julho de 2025 – quarta-feira

Música: Diego Alone – One Man Band

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Música: The Jukazz – Rock em Alta Voltagem

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Música: Stepping Out Jazz Trio

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Música: Show L’Italiano Si Canta

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h30

Dança: Academia Ponto da Dança – Espetáculo “Canto e Danço Clara Nunes”

Local: Palco Principal

Horário: 20h30

17 de julho de 2025 – quinta-feira

Música: Coral Infantil e Adulto da Escola das Artes de Amparo

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 19h

Música: Banda Dissidência – Elvis Tribute

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Dança: “Dança Somática e Brasileira para Idosos – ProAC n° 42794”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Música: Banda Contraste – Retorno ao Festival de Inverno após 20 anos

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Música: Alunos de Piano da Escola das Artes de Amparo

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h

Música: Gu Pereira – Voz e Violão

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 20h30

Música: Me Gusta

Local: Palco Principal

Horário: 20h30

Música: Grupo de Violão da Escola das Artes de Amparo

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 21h

18 de julho de 2025 – sexta-feira

Música: Iuri Soul Clássicos

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Música: Luís Miguel e Daniel

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Música: Senati e Samuka

Local: Palco Mercadão

Horário: 19h45

Música: Adriana Voltan – “Eternos – Um tributo a Rita Lee, Cazuza, Tim Maia, Erasmo Carlos, Belchior e Raul Seixas”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h

Música: Naiara Azevedo

Local: Palco Principal

Horário: 21h

19 de julho de 2025 – sábado

Música: “Jazz e a Bossa”

Local: Palco Mercadão

Horário: 14h30

Música: Fole de Alento – Guilherme Ribeiro

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 15h

Música: “Tok de Improviso: O Som que Encanta Gerações”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 15h30

Música: “Pop Session”

Local: Palco Mercadão

Horário: 17h

Teatro: “Pequena Sereia”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 17h

Música: Multiversom

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 18h

Música: “Ké Graça”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Música: “Notas Que o Tempo Guarda – Clássicos da MPB, Boleros e Sucessos Internacionais em Voz e Teclado”

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Música: “Pitty Cover: Equalize”

Local: Palco Mercadão

Horário: 20h30

Música: Derico

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 21h

Música: Inimigos da HP

Local: Palco Principal

Horário: 21h

20 de julho de 2025 – domingo

Música: “Replay 90”

Local: Palco Mercadão

Horário: 14h

Música: Gu Pereira – Voz e Violão

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 15h

Música: “Time de Casa”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 15h

Música: Lyra Grazie e Banda

Local: Palco Mercadão

Horário: 17h

Teatro: “Menino Chico e a Busca do Livro Sagrado”

Local: Palco Rodoviária

Horário: 17h

Música: Banda Sonora – MPB, Groove e Rock

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 17h30

Música: Luana Marques & De Lukka

Local: Palco Rodoviária

Horário: 19h30

Música: Iuri Soul Clássicos

Local: Palco Feira do Produtor

Horário: 19h30

Música: Banda Vintages em “Millennials: Do Vinil ao CD”

Local: Palco Rua Coberta

Horário: 20h30

Música: “Miscelânea – Reencontro Musical no Festival de Inverno de Amparo”

Local: Palco Mercadão

Horário: 20h30

Música: Renato Teixeira

Local: Palco Principal

Horário: 21h

Parada Festiva das Crianças

Intervenção Artística com Heróis e Princesas

Local de saída: Mercadão

Horário: 17h

Soul in Jazz Kids – Itinerante

Local de saída: Rodoviária

Horário: 17h

Programação diária

Exposição de Artes “Entre Olhares, Linhas – Fragmentações da Identidade” por Kaique Marinho

Local: Salão do Mercado Municipal

Horário: de segunda a domingo, das 9h às 22h

Exposição de Artes “Persona” por Wallace André

Local: Box do Mercado Municipal

Horário: de segunda a domingo, das 9h às 22h

Exposição de Artes “Retratos do Tempo” por Sandra Scavassa

Local: Box do Mercado Municipal

Horário: de segunda a domingo, das 9h às 22h

Exposição de Artes “Ritmos do Mundo Sob o Horizonte do Grafite” por Luís Fernando Gomes

Local: Box do Mercado Municipal

Horário: de segunda a domingo, das 9h às 22h

Exposição de Artes “O Fazer e o Ensinar – Diálogo Entre Dois Artistas” por Alex Orsetti

Local: Sala de Exposição Temporária do Museu Histórico e Pedagógico Dr. Bernardino de Campos

Horário: de segunda a domingo, das 9h às 22h

Exposição Permanente “Gabinete de Trabalho de Caetano Candian”

Local: Mercado Municipal

Horário: de segunda a domingo, das 9h às 22h