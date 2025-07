FESTIVAL DE INVERNO ‘POR TODOS OS CANTOS DA CIDADE’ COMEÇA EM JAGUARIÚNA

Evento promovido pela Prefeitura promete aquecer as noites frias com atrações gratuitas e movimentar o comércio local

Jaguariúna dá início nesta quinta-feira, 17 de julho, ao aguardado Festival de Inverno “Por Todos os Cantos da Cidade”, iniciativa cultural que aquecerá as noites frias com muita música, encontros e valorização da cena cultural local. Com entrada gratuita e sem cobrança de couvert artístico, o festival leva shows musicais a bares, restaurantes e espaços gastronômicos espalhados pela cidade, promovendo lazer para moradores e turistas e incentivando o comércio local.

Promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o festival contará com uma programação que vai do sertanejo ao rock clássico, passando pelo forró, samba e pagode. A estreia acontece no Bar do Lau, às 20h, com a dupla Rafa e Bordotti, em uma noite voltada ao sertanejo.

O prefeito Davi Neto destacou a importância do evento para a economia local e o bem-estar da população. “Esse festival é uma forma inteligente de movimentar nossa cidade no inverno. Estamos oferecendo cultura de qualidade, fortalecendo nossos artistas e atraindo o público para o comércio local, gerando renda e fomentando o turismo”, afirmou o prefeito.

A programação segue por toda a segunda quinzena de julho e avança até o começo de agosto. Um dos diferenciais da edição deste ano é justamente a descentralização das atrações, que estarão distribuídas por diferentes bairros e estabelecimentos. O objetivo, segundo o secretário de Cultura Celso Lauro, é democratizar o acesso à cultura e tornar Jaguariúna ainda mais acolhedora durante o inverno.

“Queremos que a cultura esteja presente em todos os cantos da cidade. O Festival de Inverno é mais do que entretenimento: é uma ferramenta de inclusão cultural e um incentivo direto aos nossos empreendedores locais”, afirmou Celso Lauro.

Além das apresentações musicais, o festival também inclui ações como a Feira Noturna no bairro Florianópolis, que acontece neste sábado, dia 19 de julho, a partir das 17h, com gastronomia, artesanato e atrações locais.

Confira a programação:

Dia 17/07 – Rafa e Bordotti (Sertanejo) – às 20h (Bar do Lau)

Dia 18/07 – Pearl Jam Cover (Rock 90) – às 20h (Botequim da Estação)

Dia 19/07 – André Bueno (Sertanejo) – às 13h (Villa Maria Gastronomia)

Dia 19/07 – Feira Noturna no Bairro Florianópolis – às 17h

Dia 20/07 – Pura Opção (Pagode) – às 17h (Bar dos Lagos)

Dia 24/07 – Isaac Santana (Forró Sertanejo) – às 20h (Villa Gourmet)

Dia 25/07 – Elvis Tribute (Banda Dissidência) – às 20h (Sô Raiz)

Dia 26/07 – Incendeia (Pagode) – às 13h (Nosso Quintal)

Dia 27/07 – Juninho Lima (Sertanejo, Pagode, Reggae) – às 17h (No Barzinho)

Dia 31/07 – The Fathers (Classic Rock) – às 19h (1 Poco Loco)

Dia 01/08 – Tony Viola (Sertanejo) – às 19h (Bar do Durante)

Dia 02/08 – Diz no More (Classic Rock) – às 20h (Alecrim)

Dia 03/08 – Samba da Dany (Roda de Samba) – às 17h (Stop Jaguary)

Foto: divulgação